خاصّ بالفيديو- أصالة وأحمد سعد يتألّقان في احتفاليّة اليوم الوطنيّ السّعوديّ بمهرجان “ليالي مراسي”

شهدت احتفاليّة اليوم الوطنيّ السّعوديّ ضمن فعاليّات مهرجان مراسي “ليالي مراسي”، واحدة من أروع السّهرات الغنائيّة، إذ تألّق الفنّانان أصالة نصري وأحمد سعد وسط حضور جماهيريّ غفير رفع شعار “كامل العدد”، وذلك برعاية مراسي البحر الأحمر. (شاهدوا الفيديو)

استهلّ الحفل الفنّان أحمد سعد الّذي اعتلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور، مقدّمًا باقة من أبرز أغنياته الّتي أشعلت الأجواء، منها: “وسع وسع، بحبّك يا صاحبي، أخويا، مكسّرات، صدقيني، سايرينا يا دنيا” وغيرها من الأعمال الّتي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب.

لتتسلّم الفنّانة أصالة الأجواء بعده، إذ أطربت الحضور بمجموعة من أشهر أغنياتها الّتي ردّدها معها الجمهور بحماسة، من بينها: “شكرًا، أكتر، عقوبة، سؤال بسيط، بنت أكابر”.

وفي مفاجأة مميّزة، اجتمع النّجمان على خشبة المسرح وقدّما دويتو أغنيتهما الشّهيرة “سبب فرحتي” وسط أجواء مبهجة وتفاعل جماهيريّ كبير.(http://www.instagram.com/p/DO1_YOgiIyW/)

وأعرب كلّ من أصالة وأحمد سعد عن سعادته بإحياء هذه المناسبة الخاصّة على أرض مصر احتفالًا باليوم الوطنيّ السّعوديّ، مؤكّدًا عمق المحبّة الّتي تجمع الشّعبَين المصريّ والسّعوديّ.

من جهتها، تواصل مراسي استقبال جمهورها وزوّارها حتّى شهر أكتوبر المقبل، من خلال برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات الّتي تتيح للزّوار الاستمتاع بالصّيف لأطول فترة ممكنة.

ويُذكر أنّ مهرجان مراسي “ليالي مراسي” استضاف على مدار الأسابيع الماضية نخبة من فنّاني الغناء في العالم العربيّ، في حفلات ذات مواصفات عالميّة تواكب أجواء الصّيف.