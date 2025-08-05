سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. انخفاض جديد بالأسواق

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:38 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 5 أغسطس 2025، انخفاضا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الثلاثاء، 4595 جنيها للبيع، و4570 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الثلاثاء، 5251.5 جنيه للبيع، و5222.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 4813.75 جنيه للبيع، و4787.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الثلاثاء، 3938.5 جنيه للبيع، و3917.25 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الثلاثاء، 3063.25 جنيه للبيع، و3046.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 2625.75 جنيه للبيع، و2611.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 36760 جنيها للبيع، و36560 جنيها للشراء.

