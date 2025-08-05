الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين مدفوعًا بتراجع الدولار

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 11:38 صباحاً كتب شريف احمد - استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين، حيث عززت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع الآمال في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، وضغطت على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3,369.25 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 06:29 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ 24 يوليو يوم أمس الاثنين، فيما استقرت عقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3,423.20 دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية دون تغيير عند 37.38 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2% إلى 1326.20 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1203.15 دولار.

في غضون ذلك ظل مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما وصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر.