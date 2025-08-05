أخبار من السعودية.. هوية اليوم الوطني 95.. عناصر بصرية وشعارات تعكس رؤية وتراث المملكة - عاجل





الهوية الجديدة لهذا العام تسعى إلى ترسيخ الانتماء الوطني والاعتزاز بالموروث الثقافي، من خلال تعزيز القيم المجتمعية الأصيلة. وتستعد مختلف المناطق لإحياء المناسبة عبر فعاليات تعكس وحدة المجتمع وتلاحمه، سواء من المواطنين أو المقيمين، مع إبراز ما تمثله هذه المناسبة في الذاكرة الوطنية.



خطوط هوية اليوم الوطني



تم اختيار الخط بعناية حتى يتوافق مع هوية اليوم الوطني، وللمحافظة على انسجام وارتباط العلامة التجارية في جميع استخداماتها.

يحتوي الخط على مجموعة متنوعة من الأوزان تتناسب مع مختلف الاستخدامات.

استلهام الرسومات في هوية اليوم الوطني



تم استلهام الرسومات من الصفات والطبائع الأصيلة التي يتميز بها الشعب السعودي، حيث جرى اختيار ست صفات رئيسية تعبر عن جوهر الهوية الوطنية وروح المجتمع.

وقد تم تمثيل كل صفة من هذه الصفات برمز بصرى فريد يعكس معناها وقيمتها الثقافية، مع تخصيص هوية لونية مميزة لكل رمز.







ودعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى الالتزام باستخدام الهوية الرسمية المعتمدة في جميع التطبيقات والمبادرات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني. وأتاحت الهيئة تحميل دليل الهوية الكامل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لليوم الوطني، حيث يتضمن الدليل الشعارين اللفظي والبصري، والألوان والخطوط الرسمية، إضافة إلى الأنماط الإبداعية والرسوم التوضيحية، وقوالب التصميم المناسبة للحملات الإعلامية والمنتجات التذكارية والإعلانات بمختلف أنواعها.

الصفات السعودية الأصيلة

ويبرز الشعار ما يتحلى به أبناء المملكة من صفات أصيلة ترافقهم منذ الولادة، من الكرم والطموح إلى الفزعة والأصالة والجودة، وهي قيم انعكست في تعاملاتهم اليومية وأسهمت في ترسيخ مكانة المواطن السعودي مثالًا للفخر والاعتزاز، ما يؤكد الرؤية الطموحة التي ينطلق منها أبناء المملكة لتحقيق النجاحات، وتشييد مستقبل يواكب طموحات الوطن وأبنائه.

ويأتي إطلاق الهوية هذا العام ليعزز روح الانتماء، ويجسد معاني الاعتزاز بالموروث والقيم الأصيلة التي شكّلت حاضر المملكة وأسست لمستقبلها.