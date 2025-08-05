أخبار من السعودية.. طقس مكة المكرمة.. أمطار خفيفة ورياح نشطة وتدني مدى الرؤية الأفقية

- 1/3
الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:39 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة ورياح نشطة على مكة المكرمة اليوم الثلاثاء.
تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 8 مساء على الكامل والعرضيات وأضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والطائف.
يصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
تتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
ويشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.
رياح شديدةتبدأ الرياح الشديدة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7 مساء على بحرة والجموم وخليص والعاصمة المقدسة.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.
