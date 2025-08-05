محمد حماقي يكشف: أصور فيلماً وثائقياً عن مسيرتي الفنية منذ 10 سنوات

حلم التمثيل ما زال قائماً

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

ألبوم جديد

محمد حماقي يعود لمهرجان جرش

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:58 مساءً - تحدث الفنانعن عدة جوانب من مسيرته الفنية، وكشف تفاصيل مشاريع مستقبلية، من بينها حلمه بالتمثيل، واستعداده لإطلاق ألبوم جديد، مؤكدا أنه يخوض تجربة توثيق مسيرته الفنية منذ 10 سنوات وحتى الآن ولم يحدد بعد موعد إطلاقه.أشار حماقي في لقاء خاص مع كاميرا "ET بالعربي"، إلى أنه لا يزال يحلم بخوض تجربة التمثيل، مؤكداً أن عروضاً تمثيلية قُدمت له منذ بداياته الفنية، إلا أنه لم يجد حتى الآن العمل الذي يلبي طموحه الفني. مكملاً: "أتمنى ألا ينتهي مشواري الفني قبل أن أشارك في فيلم سينمائي يحمل رؤية فنية مختلفة".كما كشف عن مشروع يعمل عليه منذ أكثر من عشر سنوات، يتمثل في فيلم وثائقي يوثق مسيرته الفنية، مشيراً إلى أنه لا يزال في طور الإعداد، ولم يحدد بعد موعد إطلاقه.وفيما يخص ألبومه الجديد، أكد النجم محمد حماقي أنه يحرص دائماً على تقديم محتوى يليق بجمهوره، وهو السبب وراء التأخير في طرح الألبومات، وأوضح قائلاً:"لا أتأخر عن جمهوري عمداً، ولكن أحب أن أقدم عملاً متكاملاً يليق بهم، وقد استقرينا على جميع الأغاني، ويتبقى فقط فترة قصيرة ليكون الألبوم جاهزاً للطرح".جدير بالذكر، أن الفنان محمد حماقي أطل على جمهوربعد غياب دام عشر سنوات، حيث أحيا حفلاً ضخماً مساء الجمعة الماضي 1 أغسطس 2025، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ39 من المهرجان، وسط حضور جماهيري كبير غصت به مدرجات المسرح الجنوبي.

قدّم حماقي خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته التي أشعلت حماس الجمهور وتفاعلهم اللافت، ومنها: «حاجة مستخبية»، «ما بلاش»، «من البداية»، «من قلبي بغني»، و«واحدة واحدة»، حيث ردد الحضور كلمات الأغاني معه، في مشهد عكس حالة من الحنين والارتباط بصوته وأعماله.

https://www.instagram.com/p/DM3RocQsbRF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM3RocQsbRF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DM3RocQsbRF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر ألبومات محمد حماقي

جدير بالذكر، أن آخر الألبومات الغنائية التي طرحها محمد حماقي كانت العام الماضي، وحمل عنوان "هو الأساس" الذي تضمن 12 أغنية، ومن هذه الأغاني على سبيل المثالأغنية «واكلة الجو»، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيزالشافعي، وتوزيع تميم، أغنية «شاغل عيون الناس»، من كلمات تامر حسين، ومن ألحان عزيزالشافعي، مكس توما، أغنية «صدمة»، من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبدالمنعم، توزيع توما، أغنية «بناقص»، من كلمات هدان فهمي، ألحان أحمد صلاح حسني، توزيع فهد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».