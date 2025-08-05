تابع الان خبر أوبك بلس تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط العالمية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعادت مجموعة أوبك بلس، التي تضم المملكة العربية السعودية وسبع دول أخرى، تأكيد التزامها بالحفاظ على استقرار السوق البترولية العالمية، وذلك عقب اجتماعها الدوري الذي عُقد عبر الاتصال المرئي يوم الأحد 3 أغسطس 2025م.

وناقشت الدول الأعضاء مستجدات السوق وآفاقه المستقبلية، في ظل مؤشرات إيجابية وتوقعات اقتصادية مستقرة تدعم استمرار الزخم في أسواق الطاقة.

تعديل إنتاج تدريجي مرن بدءًا من سبتمبر

قررت المجموعة تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج بزيادة قدرها 547 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر 2025، مقارنةً بمستوى إنتاج أغسطس من نفس العام، وهو ما يعادل أربع مراحل من الزيادات الشهرية التدريجية، ضمن خطة الاستعادة المرنة للإنتاج التطوعي البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، والتي بدأت في أبريل 2025، بحسب اتفاق ديسمبر 2024.

مرونة في التعديل حسب ظروف السوق

أكدت المجموعة أن تعديل الإنتاج يمكن وقفه مؤقتًا أو مراجعته بناءً على تطورات السوق العالمية، ما يمنح أوبك بلس القدرة على التفاعل السريع لضمان استقرار الأسعار والتوازن بين العرض والطلب.

دعم جهود التعويض للدول المشاركة

نوّهت الدول الثماني الأعضاء، وهي السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعُمان، بأن هذه التعديلات تمنح الفرصة للدول لتسريع جهودها في تعويض الكميات الزائدة من الإنتاج، مع التزامها التام بمبادئ إعلان التعاون الذي تم تجديده في الاجتماع الوزاري المشترك لمراقبة الإنتاج في أبريل 2024.

استمرار الاجتماعات والمتابعة الشهرية

أشارت المجموعة إلى استمرار عقد الاجتماعات الشهرية لمتابعة التزامات الدول الأعضاء ومستجدات السوق النفطية، وأُعلن أن الاجتماع القادم سيُعقد في 7 سبتمبر 2025، لمراجعة مدى الالتزام وتنفيذ خطط التعويض المتفق عليها.

دور محوري لأوبك بلس في استقرار السوق العالمية

يعكس هذا التنسيق المشترك بين دول أوبك بلس عزم المجموعة على الحفاظ على توازن سوق النفط ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل الانخفاض الملحوظ في المخزونات البترولية وتزايد الطلب العالمي على الطاقة.