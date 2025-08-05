أخبار من السعودية.. أمطار رعدية ورياح.. حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:42 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، تصل إلى شبة إنعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20-55 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية تتحول مساء شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن استمرار الموجة الحارة على المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء، تبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساءً. ويشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا. وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية.