“مسام” ينزع 884 لغمًا خلال أسبوع في اليمن

بيروت - نادين الأحمد - تمكّن مشروع “مسام” الإنساني، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من نزع 884 لغمًا وذخيرة غير منفجرة من الأراضي اليمنية، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025، وذلك في إطار جهود المملكة لحماية المدنيين من خطر الألغام المزروعة عشوائيًا.

وشملت العمليات نزع ألغام متنوعة، منها لغمان مضادان للأفراد، و28 لغمًا مضادًا للدبابات، إلى جانب 854 ذخيرة غير منفجرة، تم اكتشافها وتفكيكها في عدة محافظات يمنية.

إنجازات ميدانية في مختلف المحافظات

نفّذ فريق “مسام” عمليات نزع واسعة في محافظة عدن، حيث تم تفكيك 802 ذخيرة غير منفجرة، وفي الضالع تم نزع لغم فردي في مديرية قعطبة. كما نجحت الفرق في نزع 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وذخيرة أخرى في الخوخة، ولغم دبابة في خب الشعف بمحافظة الجوف.

استمرار عمليات النزع في لحج ومأرب وتعز

تمكنت فرق “مسام” من إزالة 16 ذخيرة في تبن، و4 في طور الباحة بمحافظة لحج، إضافة إلى 26 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب، و4 ذخائر غير منفجرة في عسيلان بشبوة. وفي تعز، أُزيل لغم دبابة و5 ذخائر في مديرية ذباب، ولغم فردي و15 ذخيرة في مديرية المظفر.

رقم قياسي يتجاوز نصف مليون لغم منزوعة

مع هذه الإحصائية، يرتفع العدد الإجمالي لما تم نزعه منذ انطلاق مشروع “مسام” إلى 508,472 لغمًا، تم زرعها بشكل عشوائي في المناطق السكنية والزراعية والطرقات، مسببةً تهديدًا دائمًا لأرواح المدنيين الأبرياء.

رسالة إنسانية راسخة من المملكة

تواصل المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تأمين حياة اليمنيين من الخطر اليومي للألغام والذخائر غير المنفجرة، مما يدعم بيئة آمنة ومستقرة تُمهّد الطريق لإعادة الإعمار والعيش الكريم.