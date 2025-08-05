اخبار السعوديه

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد

0 نشر
0 تبليغ

الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد

شكرا لمتابعة خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 11 / 2 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا