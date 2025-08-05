شكرا لمتابعة خبر عن متحدث جوازات مكة: تمديد مهلة تأشيرات الزيارة مراعاة للظروف الإنسانية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكة المكرمة، الرائد عبدالرحمن القثامي، أن المملكة دائماً ما تكون تنظيمية وإنسانية مع المخالفات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ حفظها الله ـ .

وأوضح القثامي خلال مداخلته عبر قناة “الإخبارية”، أن مبادرة تمديد تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها بغرض المغادرة النهائية، تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، وانطلاقًا من هذا التوجه الإنساني، وقدمت قبل تطبيق العقوبات أو المواد النظامية بحق المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

كما أشار إلى أن المبادرة بدأت مطلع شهر محرم، واستمرت لمدة 30 يومًا، وتم تمديدها لاحقًا لشهر إضافي، حرصًا من الوزارة على تمكين كافة المستضيفين والزائرين المتأخرين عن المغادرة من الاستفادة منها، ويتبقى من المهلة الحالية 20 يومًا، يمكن خلالها تمديد تأشيرات الزيارة بهدف المغادرة النهائية فقط، وليس لغرض الإقامة.

وأضاف القثامي: “تمت مراعاة الحالات الإنسانية والظروف المختلفة لكافة الزائرين لأراضي المملكة، من خلال إتاحة التقديم على هذه المبادرة عبر منصة (أبشر)، على أن تحتسب الغرامات والرسوم آليًا بحسب الفترة التي قضاها الزائر داخل المملكة” .