شكرا لمتابعة خبر عن المسند: 85% من حرائق الغابات سببها الإنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ، الدكتور عبدالله المسند أن حرائق الغابات ليست ظاهرة مستجدة في العصر الحديث، بل إنها ظاهرة طبيعية عرفتها الأرض منذ الأزل، وكانت تحدث بفعل عوامل طبيعية مثل الصواعق، حتى قبل وجود الإنسان على كوكب الأرض.

وأشار إلى أن بعض النظريات تفترض أن الإنسان في العصور القديمة تعرف على النار لأول مرة من خلال تلك الحرائق، ثم بدأ باستخدامها في حياته اليومية.

وأوضح المسند أن الدراسات والإحصاءات العلمية تشير إلى أن نحو 85% من حرائق الغابات حول العالم تعود لأسباب بشرية، إما نتيجة الإهمال، مثل ترك النار مشتعلة بعد الطهي أو حرق المخلفات أو رمي أعقاب السجائر، أو بفعل متعمد.

فيما لا تتجاوز نسبة الحرائق الناتجة عن العوامل الطبيعية، وفي مقدمتها ضربات الصواعق، نحو 15% فقط من مجمل الحالات المسجلة.

ونوه إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم المسؤولية البشرية في التسبب بحرائق الغابات، ما يستدعي المزيد من التوعية والحرص على تطبيق إجراءات السلامة والحد من الممارسات الخاطئة، حفاظًا على البيئة والتوازن الطبيعي.