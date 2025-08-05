36 شهيدًا.. الاحتلال مستمر في استهداف منتظري المساعدات في غزة

مظاهرات في الضفة الغربية

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 04:36 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر الاثنين، إلى 74 شهيدًا بينهم 36 من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 60,933 شهيدًا و150,027 جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.كما أشارت إلى وصول 94 شهيدًا و439 جريحًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.وحذرت مصادر طبية فلسطينية من تصاعد خطير في حالات الشلل الرخو الحاد ومتلازمة غيلان باريه في قطاع غزة، مؤكدة وجود بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية بشكل خارج عن السيطرة.تظاهر آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، أبرزها رام الله ونابلس والخليل، احتجاجًا على الحرب المستمرة في غزة، وتضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وحملوا صورًا لضحايا ومعتقلين، ولافتات تحذر من المجاعة المتفاقمة في غزة.وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن أعداد المعتقلين ارتفعت بشدة منذ اندلاع الحرب، بعضهم لأسباب تتعلق بحرية التعبير.كما شارك أطفال في التظاهرات مرتدين قمصانًا كتبت عليها شعارات مثل "جوعانين" و"غزة تموت"، في إشارة إلى النقص الحاد في الغذاء.وما زالت المساعدات إلى القطاع ما زالت تواجه قيودًا صارمة، وتقول منظمات أممية: إن الفوضى تحول دون وصول الغذاء إلى مستحقيه.