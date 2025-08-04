تدفقات خارجة بقيمة 223 مليون دولار من صناديق العملات الرقمية تُنهي سلسلة طالت.. وسط تشاؤم بفعل تصريحات الفيدرالي

تام شمس - الاثنين 4 أغسطس 2025 03:33 مساءً - سجلت منتجات الاستثمار في العملات الرقمية خسائر صافية الأسبوع الماضي، منهية سلسلة من التدفقات الداخلة استمرت 15 أسبوعًا، وذلك بعدما تأثرت معنويات المستثمرين بتصريحات متشددة صدرت خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير جديد صادر عن شركة CoinShares لإدارة الأصول الرقمية ونُشر يوم الاثنين، شهدت المنتجات المتداولة في البورصات العالمية (ETPs) تدفقات خارجة بقيمة 223 مليون دولار الأسبوع الماضي.

ورغم بداية قوية للأسبوع بتدفقات داخلة بلغت 883 مليون دولار، إلا أن "الاتجاه انقلب في النصف الثاني من الأسبوع، على الأرجح بسبب لهجة التشديد الصادرة عن اجتماع اللجنة الفيدرالية وصدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع"، حسب ما جاء في التقرير، وأضاف:

"نظرًا لأن صافي التدفقات الداخلة بلغ 12.2 مليار دولار خلال الثلاثين يومًا الماضية ما يمثل 50% من التدفقات لهذا العام حتى الآن فمن المفهوم أن نشهد بعض جني الأرباح الطفيف."

المصدر: CoinShares

وكانت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد قللت من توقعات المستثمرين بشأن خفض الفائدة في سبتمبر، حيث انخفضت التوقعات من 63% إلى 40%، وفقًا لما أفاد به تقرير Cointelegraph يوم الخميس.

وتزامن التراجع في المعنويات مع دخول البيتكوين (BTC) شهر أغسطس الذي يُعد تاريخيًا من أضعف شهوره أداءً. وتُظهر بيانات CoinGlass أن العائد الوسيط للبيتكوين في أغسطس يبلغ -7.49%.

عوائد بيتكوين الشهرية. المصدر: CoinGlass

تصدرت منتجات البيتكوين الخسائر خلال الأسبوع الماضي بتدفقات خارجة بلغت 404 ملايين دولار. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن المحفز القادم للبيتكوين قد يأتي بعد انتهاء عطلة الصيف. ففي مذكرة بحثية نُشرت يوم الجمعة، قالت Matrixport إن البيتكوين قد يكتسب زخمًا مع عودة الكونغرس الأمريكي للانعقاد بعد عطلة عيد العمال:

"لطالما كان عدم اليقين المالي دافعًا قويًا للأصول الصلبة، ولا يزال البيتكوين في صدارة هذا السرد."

الإيثر يتحدى الاتجاه العام

وعلى الرغم من الانسحاب العام من صناديق العملات الرقمية، سجلت صناديق الإيثر (ETH) الأسبوع الخامس عشر على التوالي من التدفقات الداخلة الصافية، مستقطبة 133 مليون دولار من الاستثمارات — رغم التراجع في النصف الثاني من الأسبوع.

وعزا التقرير هذه التدفقات المستمرة إلى "ثقة إيجابية قوية تجاه الأصل".

كما سجلت صناديق العملات الرقمية المرتبطة بـ XRP وسولانا (SOL) وسوي (SUI) تدفقات داخلة بقيمة 31.2 مليون دولار، و8.8 ملايين دولار، و5.8 ملايين دولار على التوالي.

المصدر: CoinShares

يوم الخميس، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة تتراوح بين 15% و41% على واردات من 68 دولة، بدءًا من يوم الخميس، 7 أغسطس.

وعلى الرغم من أن أمر ترامب الجمركي أثار "قلقًا في الأسواق العالمية"، إلا أن أسواق العملات الرقمية شهدت "إعادة ضبط" بدلاً من الانهيار، بحسب ما صرّحت به ستيلا زلاتاريفا، محررة الأخبار لدى منصة Nexo للاستثمار بالأصول الرقمية:

"لا تزال القيمة السوقية للأصول الرقمية أعلى من 3.7 تريليون دولار، مدعومة بتدفقات هيكلية، وثقة مؤسسية، ووعد بتنظيم أمريكي واضح"، وأضافت: "قد نشهد عودة تدريجية لاستقرار العملات البديلة."