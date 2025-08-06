مؤسس Binance تشانغ بينغ تشاو يسعى لرفض دعوى FTX البالغة 1.8 مليار دولار

تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:43 مساءً - طلب الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغ بينغ تشاو، من المحكمة رفض دعوى رفعتها منصة FTX تسعى من خلالها لاسترداد ما يقرب من 1.8 مليار دولار من صفقة بين المنصتين، والتي تزعم FTX أنها نُقلت بطريقة احتيالية.

وقال تشاو لمحكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير إن الدعوى تحاول "إلقاء اللوم بشكل غير منطقي" عليه في أفعال سام بانكمان-فريد، مؤسس FTX، الذي حُكم عليه بالسجن 25 عامًا بعد محاكمة بارزة بتهم الاحتيال.

وأشار تشاو، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، إلى أن مزاعم الدعوى "بعيدة تمامًا" عن الولايات المتحدة، وأن "القوانين المعنية، التي لا تشمل التطبيق خارج الحدود، لا تنطبق من الأساس".

كانت FTX قد رفعت دعوى ضد تشاو وBinance وعدد من التنفيذيين الآخرين في نوفمبر الماضي، زاعمة أن المنصة نقلت بشكل احتيالي نحو 1.8 مليار دولار من العملات المشفرة إلى Binance في عام 2021 لإعادة شراء أسهم كانت FTX قد استحوذت عليها سابقًا.

وقالت FTX، التي تُدار الآن من قبل فريق من المحامين يسعون لتعظيم عوائد الدائنين، إن المنصة وبانكمان-فريد كانا يعلمان بعدم قدرتها على تمويل إعادة شراء الأسهم، فلجأوا لاستخدام أموال العملاء لإتمام الصفقة.

تشاو: لم أشارك في التحويلات

أكد تشاو أن "كل جزء جوهري" من صفقة إعادة شراء الأسهم تم خارج الولايات المتحدة، إذ إن كيانات Binance المشاركة مقرها في أيرلندا وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، بينما كانت الشركة المرتبطة بـ FTX، وهي Alameda Ltd، مقرها أيضًا في جزر فيرجن البريطانية.

وأضاف أن الصفقة تمت باستخدام العملات المشفرة، وهي Binance USD المرمز (BUSD)، العملة المستقرة التي أصدرتها المنصة، وFTX Token المرمز (FTT) التي أصدرتها FTX.

وقال محاموه: "المدعون لا يزعمون أن السيد تشاو تسلّم أو كان له سلطة مباشرة على العملات المشفرة المتبادلة". وأضافوا أنه "لم يكن جهة متلقية للتحويل، بل كان مجرد ‘طرف اسمي’ في الصفقة".

منشوراتي لم تتسبب في سقوط FTX

جادل تشاو أيضًا بأن منشوراته على منصة X حول FTX وبيع Binance لرموز FTT لم تؤدِ إلى انهيار منصة التداول، كما تدعي الشركة.

فبعد تقرير نشرته CoinDesk في نوفمبر 2022 كشف أن غالبية أصول FTX كانت من FTT، كتب تشاو على X أن Binance ستبيع ما تملكه من FTT. واعتبرت FTX أن ذلك كان محاولة متعمدة لإثارة سحب العملاء لأموالهم وإسقاط الشركة.

كما كتب تشاو على X أن Binance ستسعى للاستحواذ على FTX وسد فجوتها المالية، لكنه سرعان ما تراجع عن الصفقة.

وقال تشاو في طلبه إن منشوراته لم تؤدِ إلى اندفاع العملاء وسقوط FTX، لأن الشركة "كانت مؤسسة احتيالية". وأوضح محاموه: "حتى لو ساهمت منشورات السيد تشاو في توقيت سقوط FTX، فإن المنصة لم يكن لها حق في الاستمرار في الاحتيال إلى ما لا نهاية".

وأضافوا: "تحميل السيد تشاو مسؤولية انهيار FTX لا يختلف عن تحميل مُبلّغ عن المخالفات مسؤولية انهيار مخطط بونزي كشفه، لمجرد أن كشفه أدى إلى ‘الاندفاع على البنك’".

Binance تسعى أيضًا لرفض الدعوى

في مايو، سعت Binance لرفض دعوى FTX، واصفة إياها بأنها "ضعيفة قانونيًا"، مؤكدة أن انهيار FTX كان بسبب أنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المؤسسي في التاريخ".

كما رفعت FTX دعوى ضد اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في Binance، وهما كبير مسؤولي الامتثال السابق صمويل وينجون ليم، ودينغوا شياو الذي شغل مناصب مختلفة. وكلاهما طلب من المحكمة الشهر الماضي رفض الدعوى.

تجدر الإشارة إلى أن تشاو قضى أربعة أشهر في السجن العام الماضي بعد إقراره بالذنب في تهم غسل الأموال، بينما حُكم على بانكمان-فريد بالسجن 25 عامًا في مارس 2024 لدوره في احتيال FTX، وقد استأنف الحكم ومن المقرر عقد جلسة استماع في نوفمبر.