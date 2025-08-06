تراجع سعر البيتكوين دون مستوى 115 ألف دولار تزامنا مع ضعف الشهية للمخاطرة

تراجع سعر البيتكوين دون مستوى 115,800 دولار، ليصل إلى سعر 112,722 دولار في 5 أغسطس ثم ارتد حيث يتداول حاليا عند مستوى 113 ألف دولار، وهو ما يعكس ضعف في الزخم واستسلام جزئي من متداولي السوق.

هذا الانخفاض ترافق مع تحول المستثمرين نحو الايثيريوم والعملات الرقمية عالية المخاطر، قبل أن تتراجع هذه الأخيرة بخسائر بلغت 16.3% خارج قائمة العملات العشرة الأولى.

جدير بالذكر أن التراجع شمل السوق ككل، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 6.6% من ذروته، والإيثريوم بنسبة 9%.

كما سجلت العملات الرقمية البديلة أداء أضعف، باستثناء عملة ENA وPENGU اللتين حققتا مكاسب مؤقتة قبل أن تعودا للتصحيح.

بالنسبة لتصفية المراكز فقد تجاوزت المليار دولار في 2 أغسطس، أغلبها من صفقات شراء، ساهمت في زيادة الضغط على السوق، خاصة على عملة الإيثيريوم.

البعض وصف ما حدث بالتطهير مع تحذير من هشاشة الوضع واحتمال مزيد من الانعكاسات.

رغم التراجع، ما زالت عملة البيتكوين تظهر صلابة نسبية بقيمة سوقية تتجاوز 2.2 تريليون دولار، في حين تبقى العملات الرقمية البديلة بعيدة عن قمم 2021.

وفي ظل غياب محفزات قوية، تُرجح التوقعات استمرار التذبذب أو حدوث تصحيحات إضافية.

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