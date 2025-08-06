إطلاق خدمة حفظ عملة XRP للمؤسسات في كوريا عبر BDACS وسط "اهتمام قوي"

تام شمس - الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:43 مساءً - أطلقت شركة الحفظ المؤسسي للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية BDACS دعم خدمة الحفظ المؤسسي لعملة XRP، وذلك عقب اتفاقية الشراكة التي أبرمتها مع Ripple في فبراير الماضي. وتمنح هذه الخطوة المؤسسات وصولًا منظّمًا إلى واحدة من أكثر الأصول الرقمية تداولًا في العالم.

وجاء الإعلان عن الإطلاق عبر حساب BDACS على منصة X يوم الثلاثاء، حيث أصبح بإمكان المؤسسات الآن حفظ وإدارة عملة XRP بشكل آمن باستخدام Ripple Custody، وهي منصة الحفظ المؤسسي المتطورة التابعة لـ Ripple.

وقالت BDACS في بيانها: "نحن متحمسون لتقديم خدمة حفظ XRP، وهي من أكثر الأصول الرقمية شعبية في كوريا، لعملائنا من المؤسسات. يمثل هذا الإطلاق تعزيزًا لشراكتنا طويلة الأمد مع Ripple ويؤكد التزامنا بالسوق الكورية".

وأضافت الشركة أنها دمجت خدماتها مؤخرًا مع كبرى منصات التداول المحلية، بما فيها Upbit وCoinone وKorbit، ما يتيح لعملاء المؤسسات تداول XRP عبر أهم منصات التداول الكورية "بشكل متوافق مع القوانين".

عملة XRP تُطلق على منصة BDACS. المصدر: BDACS

شراكة Ripple وBDACS في الحفظ المؤسسي لـ XRP

في وقت سابق من هذا العام، دخلت Ripple Labs في شراكة مع BDACS لتقديم خدمات الحفظ المؤسسي لعملة XRP وعملة RLUSD المستقرة والمدعومة بالدولار الأمريكي.

وذكرت Ripple حينها أن هذه الخطوة تتماشى مع خارطة الطريق التنظيمية الكورية الجنوبية لاعتماد الأصول الرقمية على المستوى المؤسسي، كما حددتها لجنة الخدمات المالية، وأنها ستعزز أيضًا نظام XRP Ledger وتوسّع استخدامات RLUSD، خاصة في منطقة بوسان الحرة من القيود التنظيمية على البلوكتشين.

كما أشارت Ripple إلى توقعات بأن يصل سوق خدمات الحفظ للعملات المشفرة إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030، وأن الأصول المرمّزة قد تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقالت أغني لينغه، رئيسة قسم النمو في بنك WeFi اللامركزي، لموقع Cointelegraph إن "السياسيين الكوريين الجنوبيين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بجعل نظام الأصول الرقمية جزءًا مشروعًا من البنية التحتية المالية"، مؤكدة أن XRP أصبح مرشحًا جديًا للبنية التحتية المالية في آسيا، ولافتة إلى أن البنوك اليابانية أبدت أيضًا اهتمامًا باستخدام XRP، حيث أظهرت تقارير أن 80% من البنوك اليابانية تستعد لاعتماد XRP للمدفوعات العالمية.

أكثر من 25% من الكوريين بين 20 و50 عامًا يمتلكون عملات مشفرة

كشف تقرير حديث من معهد Hana Institute of Finance أن واحدًا من كل أربعة كوريين جنوبيين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عامًا يمتلك أصولًا رقمية، وتشكل العملات المشفرة حوالي 14% من محافظهم المالية. وسجّل الأشخاص في الأربعينيات أعلى نسبة مشاركة بلغت 31%، يليهم من هم في الثلاثينيات والخمسينيات.

كما أظهر التقرير تزايد الثقة في العملات المشفرة كأداة لبناء الثروة للتخطيط للتقاعد، خاصة بين المستثمرين الأكبر سنًا. وأشار 70% من المشاركين إلى خططهم لزيادة استثماراتهم في الأصول الرقمية، فيما قال 42% إنهم سيكونون أكثر ميلًا لذلك إذا لعبت البنوك التقليدية دورًا أكبر في القطاع.

وقد امتدّ هوس العملات المشفرة في كوريا الجنوبية ليشمل المؤسسات المالية التقليدية؛ إذ قدّمت ثلاثة بنوك محلية على الأقل، من بينها Kakao Bank وKookmin Bank والبنك الصناعي الكوري، طلبات تسجيل علامات تجارية لعملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري.