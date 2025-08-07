الأمير هاري يتنحى عن منصبه من مؤسسته الخيرية ويكشف السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 11:06 صباحاً - في مارس 2025، أعلن الأمير هاري، دوق ساسكس، استقالته من رعاية جمعية "سنتيبالي" الخيرية التي شارك في تأسيسها قبل نحو عقدين، في خطوة مفاجئة أثارت كثيرًا من التساؤلات حول أسباب قراره المفاجئ، وذلك بسبب شغف الأمير هاري بالأعمال الخيرية ومشاركته في أكثر من مؤسسة، فكان من الغريب أن ينهي دعمه لواحدة من أقرب الجمعيات لقلبه كما صرح من قبل.

لماذا استقال الأمير هاري من جمعيته الخيرية؟

بعد شهور من استقالة الأمير هاري، تَكشّف وجود نزاع داخلي شرس بين مجلس الأمناء ورئيسة الجمعية، خلف هذه الخطوة، وتخلله دعاوى قضائية، واتهامات بالتنمر، وسوء إدارة، وتحقيق رسمي.

ولم يكن الأمير هاري وحده الذي قدم استقالته، بل استقال الأمير سيزو أيضًا من منصب الرعاية الفخرية للجمعية، وأصدرا بيانًا رسميًا مفاده: "بقلب مثقل، قررنا التنحي دعمًا وتضامنًا مع مجلس الأمناء الذين اضطروا للقيام بالمثل. إنه لأمر مُدمر أن تصل العلاقة بين المجلس ورئيسة الجمعية إلى نقطة اللاعودة".

وأكد البيان أن المجلس "تصرف لمصلحة الجمعية حين طلب من الرئيسة التنحي، واضعًا في الاعتبار راحة الموظفين. لكنها اختارت أن تقاضي الجمعية، ما يبرز حجم الانقسام".

وصرح الأمير هاري بهذا الشأن قائًلا: "ما حدث غير معقول. نشعر بصدمة أننا مضطرون للقيام بهذا، لكن واجبنا تجاه المستفيدين مستمر، وسنشارك كل مخاوفنا مع لجنة الجمعيات الخيرية".

ما هي جمعية "سنتيبالي" Sentebale؟

تأسست جمعية سنتيبالي عام 2006 على يد الأمير هاري وأمير ليسوتو، الأمير سيزو، وتهدف إلى دعم الأطفال والشباب -خاصة المصابين بفيروس HIV - في دول جنوب القارة الإفريقية، خاصة ليسوتو وبوتسوانا.

كلمة Sentebale تعني "لا تنساني" بلغة السوتو، وقد أسسها الأميران تكريمًا لذكرى والدتيهما الراحلتين: الأميرة ديانا وملكة ليسوتو السابقة "ماموهاتو".

قدمت الجمعية على مدار ما يقرب من 20 عامًا برامج متعددة في مجالات: الرعاية الصحية، التعليم، المهارات الحياتية، التدريب المهني، ومؤخرًا تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

الدكتورة صوفي تشاندوكا

تولت منصب رئيسة مجلس إدارة جمعية "سنتيبالي" في يوليو 2023، بعد أن كانت عضوة في المجلس بين عامي 2009 و2015. لكن فترة قيادتها شهدت ما وصفه البعض بأنه بداية الانهيار المؤسسي للجمعية.

ووفقًا لمصادر مقربة من المجلس، فقد بدأت الأزمة عندما فشل كأس بولو سنتيبالي - الحدث الرئيسي لجمع التبرعات - في الانعقاد لهذا العام، بسبب خلاف بين تشاندوكا وأحد الممولين الرئيسيين. كما أُثيرت اتهامات بأنها أنفقت أكثر من 600 ألف دولار على مستشارين خارجيين دون موافقة المجلس.

في فبراير 2025، طلب مجلس الأمناء من تشاندوكا التنحي رسميًا، لكنها رفضت ولجأت إلى القضاء لمنع التصويت على تنحيتها، ما دفع أعضاء المجلس للاستقالة الجماعية.

من بين المستقيلين: تيموثي بوتشر، مارك داير، أودري كجوسيدينتسي، د. كيليلو ليروثولي، وداميان ويست، الذين أصدروا بيانًا أعلنوا فيه "فقدان الثقة" في قيادتها، مؤكدين أنهم انسحبوا لحماية الجمعية من أعباء القضايا القانونية.

بماذا ردّت الدكتورة تشاندوكا؟

سبب خلاف سابق بين الأمير هاري والدكتورة تشاندوكا

نفى ممثلوها كافة الاتهامات، مؤكدين أن ما قامت به لم يكن سوى كشف "انتهاكات إدارية، وإساءة استخدام للسلطة، وتنمر، وتحامل قائم على التمييز ضد النساء، وبيئة عمل سامة". وقالت في بيان: "التحقيق كشف أن المخاوف التي أثرتها سرًا في فبراير 2025 كانت في محلها. لكن الحملة الإعلامية التي شنّها من استقالوا يوم 24 مارس أحدثت ضررًا بالغًا، وكشفت حجم السلوكيات غير المقبولة التي كانت تُمارس خلف الأبواب المغلقة".

أشارت تقارير إلى أن شرارة الخلاف بين هاري وتشاندوكا بدأت في أبريل 2024، خلال فعالية كأس بولو. وقت التقاط صورة جماعية، التقطت الكاميرات لحظة قيام ميغان ماركل بإشارة إلى تشاندوكا لتقف بجانبها بدلًا من هاري، ما اضطرها للانحناء تحت الكأس لتبديل المكان، وبدا الوضع بينهما مضطرب، ما أثار انتقادات واسعة حول دوقة ساسكس، وانتشر الفيديو على نطاق واسع وأثار جدلًا حول توتر محتمل بين الزوجة ورئيسة الجمعية.

بحسب تصريحات تشاندوكا لـ"فاينانشيال تايمز"، طلب منها الأمير هاري إصدار بيان للدفاع عن ميغان علنًا، لكنها رفضت قائلة: "قلت لا، نحن لسنا أداة دعائية للعائلة، ولن نبدأ هذا التقليد الخطير".

كما أكدت لقناة "سكاي نيوز" أنها لم تتلق أي إخطار مسبق بإعلان الأمير هاري استقالته، واعتبرت ذلك "تنمرًا وتميزًا عنصريًا واسع النطاق".

قد ترغبين في معرفة خطوة أولى نحو صلح الأمير هاري ووالده الملك تشارلز بعد سنوات من القطيعة

