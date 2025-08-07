قبل خضوعها لجراحة خطيرة.. لميس الحديدي عن أنغام: تواجه أصعب محنة صحية في حياتها

لميس الحديدي: نجومية أنغام نتاج سنوات من العمل الشاق

أنغام في حفلها الأخير بالمتحف الكبير كانت متألمة جدًا

أنغام ستتجاوز المحنة الصحية بدعوات محبيها

أنغام تخضع لعملية جراحية خطيرة

والد أنغام: حالة ابنتي أنغام تتحسن تدريجيًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 02:12 مساءً - حرصت الإعلامية، على دعم النجمةفي محنتها الصحية الطارئة، حيث تستعد خلال ساعاتٍ قليلة، للخضوع لعملية جراحية لاستئصال جزءٍ من البنكرياس، في أحد المستشفيات الألمانية، نتيجة آلام شديدة تعرضت لها مؤخرًا، وطاردتها شكوك إصابتها بورم سرطاني، إلا أنّ التحاليل والفحوصات الطبية أثبت لاحقًا أنه مجرد "كيس" على البنكرياس.وكشفت لميس الحديدي، حجم الآلام والمعاناة التي تحملتها أنغام في الآونة الأخيرة، في ضوء الالتزام بإحياء حفلاتها وفقًا للعقود المُبرمة، رغم مرضها، حيث كتبت عبر حسابها على "انستغرام"، "أنغام مش مجرد مطربة عظيمة ذات موهبة فريدة نفخر بها فى مصر و فى كل العالم العربي.. أنغام إنسانة مجتهدة، دؤوبة، حياتها لم تكن سهلة، ونجاحها لم يكن بالصدفة، فهو نتاج سنوات من العمل الشاق المرهق حتى فى عز المرض، سيدة مسؤولة ترعى كل من حولها.. وتحاول قدر استطاعتها أن تكون مصدر الحب والاستقرار لكل أسرتها، تسأل عن أصحابها فى أزماتهم، ولا تتعامل كنجمة بل كإنسانة حقيقية".وأضافت "يمكن كتير يشوفوا بس الوجه الجميل والصوت الحلو والفستان الراقى، لكن ما يعرفوش إن خلف ده أحيانًا كتيرة بيكون فيه ألم ووجع ومرض.. وتبقى موجوعة وتغنى، ويبقى فى إيدها كانيولا وتغنى، فى آخر حفلة فى المتحف الكبير، أنغام كانت متألمة جدًا، لكن لأنها تحترم تعاقداتها وتقدر جمهورها وقفت وغنت بكل روعة كالعادة، وتانى يوم كانت على الطيارة إلى المانيا لإجراء الفحوصات".وتابعت "أنغام ستجري جراحة هامة، دى مش أول أزمة صحية تتعرض لها، يمكن أصعب أزمة، بس أنا متأكدة بإذن الله أنها هتعديها بدعاء الناس اللى بيحبوها وأهلها وأصدقاءها اللى حواليها.. حبيبتى أنغام إن شاء الله تقومى بالسلامة وترجعى لنا تانى فى أبهى صورة.. لأننا نحبك وبندعيلك".وفي آخر تحديث لحالة أنغام، كشف الإعلامي محمود سعد عن تفاصيل جديدة لحالتها الصحية، مؤكدًا بإجراءها لعملية اليوم الخميس، مطالبًا محبيها وجمهورها بالدعاء لها حيث كتب قائلاً: "اخر اخبار انغام الصحية علشان نطمن جمهورها.. الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس وهي بخير وهتعمل العملية دي بكرة الصبح.. فارجو ان انتوا تدعولها ربنا يشفيها و يقومها بالسلامة".وفي تصريحات سابقة للموسيقار محمد علي سليمان، كشف من خلالها تطورات الحالة الصحية لابنته الفنانة أنغام، حيث صرح لـ"الخليج 365" قائلاً إنّ الحالة الصحية لابنته، صارت تشهد تحسنًا نوعًا ما وبشكلٍ تدريجي، ولازالت تخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات في ألمانيا، وتحت الملاحظة الطبية على مدار الساعة، لحين تماثلها للشفاء، مؤكدًا أنه على تواصل مستمر معها بشأن الاطمئنان عليها.