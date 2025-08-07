نجاح جراحة دقيقة لأنغام في البنكرياس وتحسن حالتها الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 09:58 مساءً - خضعت الفنانة المصرية أنغام لعملية جراحية دقيقة في البنكرياس، في أحد المستشفيات الألمانية، لاستئصال الجزء المتبقي من كيس حميد، إلى جانب جزء صغير من البنكرياس، وسط متابعة طبية دقيقة ودعوات من جمهورها ومحبيها.

محمود سعد يطمئن الجمهور: العملية كانت دقيقة لكنها ناجحة

الإعلامي محمود سعد، المعروف بقربه من الفنانة أنغام، كشف تطورات حالتها الصحية عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقال: "الحمد لله على سلامة أنغام. زي ما قلتلكم إمبارح.. أنغام دخلت غرفة العمليات النهاردة علشان تشيل الجزء المتبقي من الكيس اللي على البنكرياس مع جزء صغير منه. العملية كانت دقيقة ومش سهلة، بس الحمد لله مرت على خير وكانت ناجحة، وهي كويسة الحمد لله. إن شاء الله تتعافى بسرعة وترجع بألف سلامة".

الاستعداد لعملية ثانية.. ودعوات بالشفاء

وقبيل إجراء العملية الأخيرة، كان سعد قد أوضح في بث مباشر أن الأطباء قرروا استئصال الكيس بالكامل مع جزء بسيط من البنكرياس، مؤكدًا أن الوضع مطمئن، لكنه بحاجة للمتابعة والدعاء. وكتب حينها: "الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس.. وهي بخير وهتعمل العملية دي بكرة الصبح.. فأرجو إنكم تدعولها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة".

تحت الملاحظة الطبية.. ودعم من المحيطين بها

وأشار محمود سعد في بث مباشر سابق إلى أن أنغام تمر بمحنة صحية صعبة، وتخضع لرعاية طبية دقيقة حتى نهاية الأسبوع. وقال إنها محاطة بأحبائها ووجوهها المقربة، ويتلقون الأخبار من الفريق الطبي لحظة بلحظة. وأضاف:

"الوضع مش خطر، لكنها بتتألم جدًا.. والمهم دلوقتي هو المتابعة، والدعاء".

والد أنغام: "حالتها تتحسن تدريجيًا"

ومن جانبه، أكد الموسيقار محمد علي سليمان، والد أنغام، أن الحالة الصحية لابنته تتحسن بشكل تدريجي. وفي تصريحات لمجلة "الخليج 365"، قال:

"أنغام حالتها بدأت تتحسن نوعًا ما، لكنها لا تزال تحت الملاحظة الدقيقة داخل المستشفى في ألمانيا. الأطباء يتابعون وضعها الصحي على مدار الساعة، وأنا على تواصل مستمر معها".

استئصال كيس حميد على البنكرياس

وكان محمود سعد قد كشف سابقًا عن تفاصيل الحالة، مؤكدًا أن الكيس الموجود على البنكرياس "حميد"، ولا يشكل أي خطر على حياتها، وقد تم استئصال الجزء الأكبر منه خلال منظار طبي أجري في ميونخ. وقال في بث مباشر:

"أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة. عملوا لها منظار دخل من الفم لحد البنكرياس، وشالوا جزء كبير من الكيس. هي بتاكل، وبتتألم جامد جدًا، ومحتاجة دعواتكم. معندهاش حاجة خبيثة، وهتخرج قريب إن شاء الله".

