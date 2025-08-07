روبي تطرح أحدث أغانيها ثانيتين.. إليكم كلماتها

تفاصيل أغنية ثانيتين

نشاط على مستوى الغناء وإحياء الحفلات

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 11:05 مساءً - أطلقت الفنانةقبل قليل أغنيتها الجديدة "" عبر موقع يوتيوب والمختلفة بطابع صيفي مميز على طريقة السينجل، وذلك بعدما أثار بوستر الأغنية حالة من الجدل منذ طرحه قبل يومين، جيث جاءت ردود أفعال متابينة ما بين وصفه بالجريء وبين السخرية من اسم الأغنية خاصة بعدما طرحت روبي أغنية سابقة بعنوان "3 ساعات متواصلة".أغنية "" تقدمها روبي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر عمار خاطر، وجاءت الأغنية تأتي بإيقاع سريع وكلمات جريئة وحظيت بتفاعل لافت على منصات السوشيال ميديا، حيث عبّر البعض عن إعجابهم بالتجديد والجرأة في الأداء، فيما وجّه بعد الملاحظات على أسلوب الطرح وكلمات الأغنية.جوه حتة مش هاقول فيندخل سحرنا وخطف العينطول بعرض جابني أرضجريت سألت الحلو منين؟قالي نرقص.. قولت طبعاقربت منه في ثانيتينقالي يا أسمر.. جسمي قشعرمبقتش أجمع كلمتينورقصنا رقصة خلتني انسىعنواني ساكنه أنا فينحبيت في لحظةوالناس ملاحظةوالله خايفة مالعينورقصنا رقصة خلتني انسىعنواني ساكنة أنا فينخليني طايرة يا حبيبي طايرةللصبح.. معاك.. ومش ماشيينبعدك إنت هحب أنا مين؟واحنا لبعض حبيبي لايقينقالي صح ودي عايزة شرح؟قولت اللي زيك بقى كان فين؟قالي نرقص.. قولت طبعاًقربت منه في ثانيتينقالي يا أسمر.. جسمي قشعرمبقتش أجمع كلمتييذكر أنصورت أغنية جديدة تغنيها ديو مع مطب الراببعنوان "" تقدمها ديو بمشاركة مطرب الراب ليجي سي ، وتحمل الأغنية الطابع الصيفي الرشيق كعادة روبي خلال مواسم الصيف الماضية. والأغنية من كلمات فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومقرر تقديمها فيديو كليب كإعلان تجاري لأحد البنوك خلال الأيام المقبلة.وتعيش روبي حالة من النجاح الكبير؛ حيث طرحت ديو "" مع الفنان أحمد سعد على طريقة الفيديو كليب، والتي جاءت من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد. وحققت نجاحاً كبيراً وتصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، ليحقق سعد وروبي نجاحاً جديداً بعد نجاح أغنية "يا ليالي".قد تحب قراءة.. الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025ومن المقرر أن تقابلجمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من المفاجآت الغنائية بالإضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من الحفلات الغنائية داخل مصر وبعدد من دول الوطن العربي، استمراراً لحالة النشاط الكبير التى تعيشه روبي على مستوى إحياء الحفلات الغنائية منذ عيد الفطر الماضي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».