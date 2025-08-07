ياسر جلال يطل بدور مذيع في للعدالة وجه آخر: هل يكشف الحقيقة كاملة؟

ياسر جلال يروّج لمسلسل للعدالة وجه آخر بصور من كواليسه

ياسر جلال يمازج أروى جودة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 12:58 مساءً - روّج الفنان، للشخصية التي سوف يظهر بها خلال أحداث مسلسل "" والمنتظر عرضه قريباً، إذ نشر مجموعة صور عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" ظهر من خلالها وهو يجلس على كرسي المذيع في أحد البرامج وهو الدور الذي سوف يتقمصه.وجاء التعليق الذي أرفقه النجم ياسر جلال بالصور التي نشرها مشوقاً الجمهور، خاصة بعد أن تبين انه سوف يخوض رحلة صعبة لفتح ملفات شائكة، قائلاً " يا ترى فؤاد السرجانى حيقدر يكشف الوجه الأخر للعدالة؟".ويشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم أروى جودة التي تظهر بدور زوجة ياسر جلال ، محمد علاء بشخصية ضابط شرطة، نوران ماجد ونوران ماجد في دور مساعدة ياسر جلال ومديرة أعماله، نور إيهاب، عابد عناني، مينا نبيل، وأمجد الحجار، والعمل من تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.

وكان ياسر جلال قد عبّر عن سعادته بمشاركة أروى جودة في بطولة "للعدالة وجه آخر" بفيديو طريف نشره على حسابه بموقع "إنستغرام" قائلاً:"طبعاً أنا سعيد إني أول مرة بشتغل مع نجمة وفنانة جامدة جداً أنا بحبها" ثم مازح قائلاً: "هي عاملة دور جبار، وهي ممثلة شاطرة وجريئة جداً ومحترمة، ومن كتر ما هي ممثلة جامدة وجريئة، بتعمل دور أمي أنا في المسلسل".

مشاركة درامية سابقة

يعد مسلسل "للعدالة وجه آخر"، أول ظهور لياسر جلال بعد مشاركته في مسلسل "جودر 2" الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، بمشاركة نخبة من النجوم على رأسهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، وأحمد بدير وغيرهم.مسلسل "جودر" مأخوذ عن حكاية جودر الصياد التي وردت في كتاب ألف ليلة وليلة، وتروي مغامرات شاب مصري شجاع يمر بأحداث استثنائية مليئة بالسحر والغرائب، حيث يواجه أعداء غامضين، ويخوض رحلات محفوفة بالمخاطر بحثًا عن كنوز مفقودة، بينما يحاول فك ألغاز الماضي التي تربطه بوالده الراحل وأخوته.