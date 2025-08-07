مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46 يطلق النسخة الأولى من قسم CAIRO’S XR

تفاصيل قسم CAIRO’S XR

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 أغسطس 2025 11:06 صباحاً - أعلنعن إطلاق قسم جديد باسم CAIRO’S XR، في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها ما بين 12إلى21 نوفمبر 2025، كأول قسم مخصص لتكنولوجيا الوسائط الجديدة في تاريخ المهرجان، ويهدف إلى تقديم طريقة جديدة ومختلفة لسرد القصص السينمائية تتيح تجربة أكثر تفاعلًا ومشاركة للجمهور في المنطقة.يُعد CAIRO’S XR، فرصة للفنانين والمبدعين والمطورين التقنيين لعرض أعمال تستخدم تقنيات حديثة تتخطى طرق العرض التقليدية على الشاشات، حيث يعتمد البرنامج على التكنولوجيا الحديثة التي تخلق تجارب سينمائية يستطيع المشاهد من خلالها أن يشعر ويشارك ويتفاعل مع القصة بأكثر من طريقة.يشمل القسم تجارب مثل: العوالم الافتراضية الواسعة، الواقع المعزز، قصص تدار بالذكاء الاصطناعي، وأعمال فنية تفاعلية تتيح للجمهور أن يكون جزءًا من القصة بدلًا من أن يكتفي بمشاهدتها فقط.قال الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في بيان له منذ قليل: يسعى CAIRO’S XR، لتقديم تجربة سينمائية مختلفة، حيث تدمج الوسائط الحديثة في سرد القصة السينمائية. فبدلًا من عرض القصص بطريقة تقليدية على شاشة ثابتة، تسمح تكنولوجيا XR بتحويل القصة إلى تجربة حية يمكن للمشاهد أن يدخلها، يتعرف عليها، ويتفاعل معها ويؤثر في مجرى أحداثها. وهو ما يعكس التزام المهرجان بدعم مستقبل السينما.يمكنك متابعة حسين فهمي يكشف لسيدتي ارتباط مهرجان القاهرة بمهرجان كان السينمائي الدولييعتمد البرنامج على فكرة أن التكنولوجيا ليست هدفًا بحد ذاتها، بل أداة تساعد على جعل القصة أكثر عمقًا وتأثيرًا على المشاعر والفكر والمكان، سواء كان ذلك عن طريق التجول داخل عالم افتراضي يحاكي ذكرى من الماضي، أو التفاعل مع شخصية تُدار بالذكاء الاصطناعي، أو الانغماس في تركيب قصصي يمكن الاستكشاف فيه، فإن الأعمال المختارة تهدف إلى توسيع طريقة عرض السينما.يعتمد البرنامج على الجمع بين السينما، التصميم، محركات الألعاب، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأماكن الافتراضية والتجارب التفاعلية لتشجيع الفنانين على تخطي طرق العرض القديمة وتقديم أفكار جديدة للسينما مع الحفاظ على قيمها الفنية والإنسانية.اقرأي أيضا في يوم ميلادها.. هكذا كسرت سماح أنور الصورة النمطية للمرأة في السينما المصريةالبرنامج مفتوح الآن لاستقبال أعمال تستخدم تقنيات الواقع الممتد XR، والتقنيات التفاعلية المرتبطة، مثل: تجارب الواقع الافتراضي VR، مشروعات الواقع المعزز AR، والواقع المختلط MR، التركيبات التفاعلية الغامرة، السرديات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التجارب الممزوجة بعناصر الألعاب والألعاب التفاعليةيشار إلى أن آخر موعد لتقديم 30 أغسطس 2025، وسيتم عرض الأعمال التي تُختار ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025، مما يتيح للفنانين فرصة الظهور على منصة دولية والتواصل مع محترفين في مجال صناعة السينما، والمساعدة في تشكيل مستقبل سرد القصص السينمائية من قلب العالم العربي.

