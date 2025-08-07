شكرا لمتابعة خبر عن مبتعث في ليستر: بريطانيا غير آمنة في المساء ومن الضروري توعية الطلبة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال مبتعث بمدينة ليستر البريطانية، زيد السبيعي، إن بريطانيا آمنة في فترة الظهيرة لكنها غير آمنة في المساء.

وأكد أنه من الضروري توعية وتحذير الطلبة المبتعثين وتعزيز وعيهم بكيفية التعامل الآمن في مختلف الأوقات، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

يذكر أن محكمة كامبريدج البريطانية حددت 8 سبتمبر المقبل موعدا لجلسة توجيه التهم الرسمية، و9 فبراير المقبل موعد فتح المحاكمة مبدئيا.