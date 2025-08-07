إصابة 5 جنود في إطلاق نار داخل قاعدة «فورت ستيوارت» الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب خمسة جنود أميركيين في قاعدة «فورت ستيوارت» العسكرية بولاية جورجيا الأميركية بطلقات نارية اليوم، مما أدى إلى إغلاق القاعدة قبل إلقاء القبض على مطلق النار حسب ما أعلنه مسؤولون بالقاعدة.

ولم تتضح ملابسات حادث إطلاق النار، ولا هوية مطلق النار لكن الجيش الأميركي أعلن فتح تحقيق في الحادث.

يذكر أن قاعدة فورت ستيوارت العسكرية تقع على بعد 64 كيلومترا جنوب غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا، وهي أكبر قاعدة عسكرية شرق نهر المسيسيبي، وتضم آلاف الجنود التابعين لفرقة المشاة الثالثة بالجيش وأفراد عائلاتهم.