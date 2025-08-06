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عدن - ياسمين التهامي - اعتداء على قضاة متظاهرين أمام مجلس القضاء الأعلى

أفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن الخاصة بحراسة مجلس القضاء الأعلى في عدن اعتدت اليوم، الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، على عدد من القضاة المحتجين أمام مبنى المجلس.



وكان القضاة قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وذلك استجابة لدعوة "نادي القضاة الجنوبي فرع عدن".



وذكر شهود عيان أن قوات الأمن قامت بتفريق المحتجين بالقوة، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح طفيفة.



يأتي هذا الاعتداء في ظل استمرار الإضراب الذي ينفذه القضاة منذ أسابيع، للمطالبة بحقوقهم التي يقولون إنها لم تتحقق رغم الوعود المتكررة من السلطات. وقد أثارت هذه الحادثة حالة من الغضب والاستياء في الأوساط القضائية والحقوقية، حيث اعتبرها البعض انتهاكًا لحق التعبير السلمي.

وكانت "نادي القضاة الجنوبي" قد أكدت في بيانها الذي نشرته بالأمس أن الاحتجاج يهدف إلى استعادة كافة الحقوق والمطالب المشروعة، ووقف سياسة التخويف والترهيب التي قالت إنها تمارس ضد القضاة.وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات حول الحادثة، إلا أن "نادي القضاة الجنوبي" تعهد بمواصلة التصعيد حتى انتزاع الحقوق والمطالب.