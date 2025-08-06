القضارف تستكمل ترحيل إمدادات التغذية العلاجية والأدوية الروتينية استعداداً لفصل الخريف

أعلنت إدارة التغذية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف عن استكمال عمليات ترحيل إمدادات التغذية العلاجية والأدوية الروتينية والمغذيات الدقيقة إلى مراكز التغذية بجميع محليات الولاية، وذلك ضمن التحضيرات المبكرة لمجابهة تحديات فصل الخريف وضمان استمرارية الخدمات العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية.
وأكدت الأستاذة غالية ميرغني، مدير إدارة التغذية بالوزارة، في تصريح لـ(سونا)، أن الإمدادات تم توزيعها على 128 مركز معالجة خارجية و12 مركز معالجة داخلية، بما يعزز من جاهزية هذه المرافق لتقديم رعاية صحية وغذائية متكاملة.
وأوضحت أن الإمدادات شملت 12,287 كرتونة من الوجبة العلاجية الجاهزة، و39 حزمة من أدوات معالجة سوء التغذية الحاد الوخيم (SAM Kits) المخصصة للمستشفيات، إضافة إلى شراب الأموكسيسلين، وشراب البنادول، وحمض الفوليك، وعدد من المعينات الطبية الأساسية الأخرى.
ونوهت الأستاذة غالية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتوفير الإمدادات العلاجية بشكل مبكر ومستدام، وتعزيز الاستجابة لحالات سوء التغذية، التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال موسم الخريف، مشيدة في الوقت ذاته بدور الشركاء في دعم هذه العملية اللوجستية الحيوية.
سونا
اسماء عثمان
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