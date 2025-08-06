- 1/2
- 2/2
التقى والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، بمكتبه الثلاثاء، وفد مجموعة شركة “ميج” (محمد إخوان)، ومدير شركة “أفركان” للتأمين، وذلك بحضور مدير هيئة مياه الولاية، المهندس عمر عيسى طاهر.
وأوضح الأستاذ محمود عوض أحمد، ممثل مجموعة “ميج” ومدير شركة “أفركان” للتأمين، في تصريح (لسونا) عقب اللقاء، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالمشروعات التنموية والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية سيتم بإشراف مباشر من والي الولاية.
وأكد عوض أحمد أن مجموعة “ميج” تعتزم تعزيز استثماراتها بولاية البحر الأحمر، خاصة في المنطقة الصناعية، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها دعم القوة العاملة وتحقيق التنمية المستدامة بالولاية.
يذكر أن مجموعة “ميج” تعد من المجموعات الاقتصادية الكبرى في السودان، وتضم كلاً من: بنك النيل الأزرق المشرق، شركة ميج للصرافة، شركة أفركان للتأمين، قابكو للبترول، إلى جانب البنك السوداني الفرنسي.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر والي البحر الأحمر يلتقي وفد مجموعة “ميج” لبحث فرص الاستثمار بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.