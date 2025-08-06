والي البحر الأحمر يلتقي وفد مجموعة “ميج” لبحث فرص الاستثمار بالولاية

التقى والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، بمكتبه الثلاثاء، وفد مجموعة شركة “ميج” (محمد إخوان)، ومدير شركة “أفركان” للتأمين، وذلك بحضور مدير هيئة مياه الولاية، المهندس عمر عيسى طاهر.

وأوضح الأستاذ محمود عوض أحمد، ممثل مجموعة “ميج” ومدير شركة “أفركان” للتأمين، في تصريح (لسونا) عقب اللقاء، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالمشروعات التنموية والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية سيتم بإشراف مباشر من والي الولاية.

وأكد عوض أحمد أن مجموعة “ميج” تعتزم تعزيز استثماراتها بولاية البحر الأحمر، خاصة في المنطقة الصناعية، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها دعم القوة العاملة وتحقيق التنمية المستدامة بالولاية.