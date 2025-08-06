الصين تكشف عن أول حاسوب يشبه الدماغ البشري

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أفادت جامعة تشجيانغ الصينية أن علماءها قدّموا حاسوبًا يشبه الدماغ، يعتمد على شريحة حاسوبية متخصصة تشبه الدماغ، تضم أكثر من ملياري خلية عصبية اصطناعية.
وكما أعلنت الجامعة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قدّم مختبر الذكاء الاصطناعي الشبيه بالدماغ في جامعة تشجيانغ حاسوبًا من الجيل التالي يشبه الدماغ، وهو “قرد داروين” واسمه الصيني “وو كونغ”.
وصرحت الجامعة في بيان: “هذا أول حاسوب في العالم مبني على مبدأ الدماغ، مبني على شريحة حاسوبية متخصصة تشبه الدماغ، ويضم أكثر من ملياري خلية عصبية”.
وأشارت الجامعة إلى أن الحاسوب مبني على شريحة داروين 3 الحاسوبية، المصممة على مبدأ الدماغ. وأوضحت الجامعة أن إجمالي عدد هذه الرقائق في نظام الحاسوب يبلغ 960 رقاقة.
وأكدت الجامعة أن “وو كونغ” يتميز بعدد من الخلايا العصبية يقارب عدد الخلايا العصبية في دماغ قرد “المكاك”، مما يجعله أقرب خطوة إلى ذكاء أكثر تقدمًا قائمًا على مبادئ وظائف الدماغ.
ووفقًا للجامعة، أجرى العلماء، باستخدام الموارد العصبية والتشابكية القوية للنظام، نمذجة أولية لأدمغة كائنات حية بأعداد مختلفة من الخلايا العصبية، بما في ذلك الديدان الخيطية “Caenorhabditis elegans”، وسمك الزرد، والفئران، وقرود المكاك.
ووفقًا للعلماء، فإن هذا التطور “يفتح آفاقًا جديدة لأبحاث الدماغ”، ويسمح بفهم أفضل لوظائف الدماغ، ويقلل من الحاجة إلى تجارب بيولوجية حقيقية.
وكالة سبوتنيك
اسماء عثمان
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