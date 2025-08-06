ما حدث لحفظة القران وطلابه بمركز زيدبن ثابت بقرية الماريا عواض بولاية كسلا يتطلب تدخلاً عاجلاً ممن يعنيهم أمر خلاوي القران ومراكز تحفيظه بولايات السودان المختلفة السلطات القانونية والأمنية والتنفيذية بولاية كسلا حددت موقفها وقراراتها بصورة صارمة ومحددة .. بكلمات محسوبة تم إغلاق المركز وترحيل طلابه من المكان بالقوة الجبرية .. اللجنة الأمنية بولاية كسلا تواجه أسئلة عالقة مع الإحتفاظ بحقها في الإبقاء علي دواعي تجميد خلوة تحفيظ القران هذه والتي ظلّت نارها متقدة منذ 35 عاماً تخرج خلالها آلاف من حفظة القران الكريم إنتشروا في كل بقاع السودان .. ماهي الأسباب والدوافع الحقيقية لإخلاء هذه الخلوة .. وبالقوة الجبرية .. ماهي التدابير التي تمت لترحيل طلاب الخلوة ومركز التحفيظ إلي ذويهم علماً بأن من بينهم طلاب قدموا من ولايات دارفور وكردفان ومناطقهم الآن غير .. آمنة .. كيف سيعودون إلي ذويهم وإن لم يتمكنوا من العودة كيف سيتدبرون أمرهم ومن بينهم صغار سن لاحول لهم ولاقوة ؟! هل وقفت حكومة ولاية كسلا علي أحوال هؤلاء الطلاب بعد تشميع خلوتهم وترحيلهم بالقوة الجبرية ؟! شيخ الخلوة .. وبمجهود فردي منه قام بنقل طلابه إلي خلوة شرق مطار مدينة كسلا ريثما يلتقط أنفاسه ويبحث لهم عن تدبير جديد ..إما بترحيلهم إلي ذويهم أو ترتيب موقع جديد يمكنهم من مواصلة تعليمهم حتي يقضي الله أمراً كان مفعولا .. هنالك حلقة مفقودة في هذه القضية .. نضع الأمر بين يدي حكومة ولاية كسلا .. وقبلها بين يدي وزير الإرشاد والأوقاف .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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