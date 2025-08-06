تكنولوجيا: هاتف جالكسي S25 FE قد يُكشف عنه رسميًا في 19 سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد التسريبات والشائعات حول هاتف جالكسي S25 FE منذ فترة، وقد أكدت سامسونج بالفعل أنه قادم قريبًا، وإن لم تحدد تاريخًا رسميًا للإطلاق بعد.

ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى أن الكشف عنه قد يتم في منتصف سبتمبر. والآن، إذا صحت المعلومات الأخيرة، فقد نكون أمام موعد محدد للإعلان، على الأقل في السوق الكورية.

بحسب تقرير صادر عن FN News نقلًا عن مصادر في الصناعة، من المتوقع أن تُطلق سامسونج هاتف جالكسي S25 FE في كوريا الجنوبية يوم 19 سبتمبر. ولا تزال خطة الإطلاق في الأسواق العالمية غير واضحة، خاصة أن جالكسي S24 FE ظهر أولًا في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، بينما لم يصل إلى كوريا الجنوبية إلا في نوفمبر.

ورغم ذلك، أكدت سامسونج أنها ستكشف عن جالكسي S25 FE في وقت أبكر مقارنة بجالكسي S24 FE العام الماضي، ما يشير إلى أن الإعلان المبكر قد يكون مقتصرًا على السوق الكورية. ومن المتوقع أن تتضح تفاصيل أكثر عن الإطلاق خلال الأسابيع القادمة.

أما من حيث المواصفات، فيُقال إن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 2400، وسيدعم بطارية بسعة 4900 مللي أمبير، رغم تصميمه المتوقع أن يكون أنحف وأخف. وسيشهد الهاتف تغييرات طفيفة في التصميم مقارنة بجالكسي S24 FE، على أن يتوفر بأربعة ألوان: الأزرق الجليدي، الكحلي، الأسود النفاث، والأبيض.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج، باستثناء تأكيدها موعد الإطلاق المبكر، لم تكشف رسميًا عن أي تفاصيل تخص جالكسي S25 FE حتى الآن، مما يجعل كل ما يُتداول مجرد شائعات في هذه المرحلة.

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