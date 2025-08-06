شكرا لمتابعة خبر عن 87% من السعوديين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لتخطيط السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يتزايد اعتماد المسافرين السعوديين على أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، لتنظيم رحلاتهم السياحية، لما توفره من سرعة وسهولة في الوصول إلى المعلومات، ومساعدات مثل إعداد الجداول وخطط السفر والترجمة الفورية.

وأظهر استطلاع أجرته شركة “تولونا” للتسويق أن 87% من السعوديين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال تخطيطهم للسفر، سواء لترتيب التفاصيل أو لأغراض الترجمة.

ويأتي هذا التحول كردّ فعل طبيعي على الضغوط المرتبطة بتنظيم السفر. فقد كشف استطلاع أجرته شركة CivicScience على أكثر من 2400 شخص يتولون ترتيبات سفرهم بأنفسهم، أن 71% منهم يجدون عملية التخطيط مرهقة إلى حد ما، خاصة بين الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال أو مراهقون، حيث يرتفع لديهم مستوى الشعور بالإجهاد مقارنة بغيرهم.

وأكد مختصون ومستخدمو أدوات الذكاء الاصطناعي إنها قد تكون أداة فعالة في التخطيط السياحي، إلا أن البعض يرى أنها غير دقيقة بسبب اعتمادها على معلومات ومواقع مختلفة غير موثوقة.