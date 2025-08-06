شكرا لمتابعة خبر عن الطلاب يرحبون بقرار العودة إلى الفصلين الدراسيين: راحة وتنظيم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد قرار اعتماد نظام الفصلين الدراسيين بدلًا من ثلاثة فصول تفاعلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، وسط ترحيب كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

ونقل مراسل قناة الإخبارية، عبد الرحمن الأحمدي، آراء عدد من الطلاب بعد صدور القرار، حيث عبّر أحدهم عن سعادته قائلًا: “خبر حلو إنه صار فصلين دراسيين بدل 3”، فيما وجه طالب آخر الشكر للقيادة على استجابتها لمطالب الطلاب وحرصها على راحتهم.

كما أكد أحد أولياء الأمور أن هذا القرار كان مطلبًا طالما ردده الطلاب، معربًا عن امتنانه لتجاوب الجهات المعنية. وأجمع الطلاب الذين التقاهم المراسل على أن العودة لنظام الفصلين ستُخفف كثيرًا من الأعباء الدراسية وتمنحهم فرصة أكبر للتوازن بين الدراسة والراحة، واصفين القرار بأنه “أسعدهم وسهل عليهم الكثير”.

وفي سياق آخر، اختلف رأي أحد الطلاب، حيث أكد أن نظام الثلاثة فصول كان أكثر تنظيمًا وساعده في توزيع المواد بشكل أفضل.