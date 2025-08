وفاة الممثلة كيلي ماك نجمة The Walking Dead عن 33 عامًا بعد صراع مع مرض نادر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 12:58 مساءً - رحلت الممثلة الأميركية كيلي ماك (Kelley Mack)، التي عُرفت بدورها المميز "آدي" في الموسم التاسع من مسلسل الرعب الشهير The Walking Dead، عن عمر ناهز 33 عامًا، بعد صراع مؤلم مع نوع نادر وعدواني من السرطان يصيب الجهاز العصبي المركزي.

وأعلنت عائلتها خبر وفاتها رسميًا عبر حسابها على إنستغرام، مؤكدة أن الممثلة الشابة توفيت يوم السبت في مسقط رأسها سينسيناتي بولاية أوهايو.

ونشرت شقيقة كيلي، كاثرين كليبينو، بيان الوفاة عبر «إنستغرام»، قائلة: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة عزيزتنا كيلي... لقد انتقل نور ساطع ومتحمس إلى ما هو أبعد، حيث سنرحل جميعًا في النهاية."

وأضافت: "توفيت كيلي بسلام مساء السبت بعد صراع مع السرطان، بحضور والدتها الحبيبة كريستين وخالتها الوفيّة كارين. لقد غمرتنا بفرحة لا تُنسى، وسيفتقدها كثيرون بعمق لا تصفه الكلمات."

وداع مؤثر من العائلة والأصدقاء

أعلنت العائلة أن حفل التأبين سيُقام في 16 أغسطس الجاري في بلدة جلينديل بولاية أوهايو، مع التخطيط لإقامة فعالية تذكارية أخرى لاحقًا في لوس أنجلوس، حيث عاشت كيلي لأكثر من 11 عامًا.

وقالت العائلة في بيان الوداع: "لقد تركت كيلي، بشغفها الإبداعي وروحها المتوهجة، بصمة لا تُنسى في حياة من عرفوها، وفي قلوب الجمهور الذي تأثر بأعمالها."

ووصفها أصدقاؤها وزملاؤها بأنها "روح مشرقة، شجاعة، وذات طاقة دافئة"، مؤكدين أن حضورها الفني والإنساني سيظل حاضرًا رغم الرحيل.

تركت خلفها عائلة محبة وشريكًا مخلصًا

تُركت كيلي خلفها والدتها كريستين، ووالدها ليندسي، وشقيقتها كاثرين، وشقيقها باركر (وهو أيضًا ممثل)، وجديها من جهة الأب، إضافة إلى خطيبها لوغان لانيير، الذي وصفته العائلة بأنه "أقرب الناس إلى قلبها".

تشخيص مفاجئ ومسيرة مع الألم

بدأت معاناة كيلي في سبتمبر 2024، عندما بدأت تشكو من آلام حادة في أسفل الظهر وأوجاع عصبية امتدت إلى الفخذ الأيمن. وبعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة، تم تشخيصها بـ"الغلليوما المنتشرة في منتصف الحبل الشوكي" — وهو ورم عدواني ونادر يصيب الجهاز العصبي المركزي.

خضعت لعملية جراحية معقدة تسببت بفقدان جزئي لوظائف ساقها اليسرى، ما اضطرها لاستخدام الكرسي المتحرك لفترات طويلة. ومع كل هذه التحديات، واصلت كيلي التمسك بالأمل ومشاركة رحلتها المؤلمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن تمنح الآخرين قوةً وإلهامًا في مواجهة محنهم.

روح متفائلة وامتنان دائم

عبّرت كيلي ماك عن امتنانها العميق للدعم الذي تلقته من عائلتها وأصدقائها وجمهورها. وتحدثت بشجاعة عن خضوعها للعلاج الإشعاعي بالبروتونات، وشاركت لحظاتها المؤثرة خلال تلك الرحلة، دون أن تفقد دفء شخصيتها وأملها الراسخ في تجاوز المحنة.

مسيرة فنية حافلة ومتنوعة

اشتهرت كيلي بأدائها في The Walking Dead بين عامي 2018 و2019، وظهرت بعد ذلك في مسلسلات ناجحة مثل 9-1-1، وChicago Med، وSchooled. كما شاركت في عدد من الحملات الإعلانية لشركات كبرى مثل Budweiser، Dr Pepper، Dairy Queen، وChick-fil-A.

وكان لها حضور بارز في مجال الأداء الصوتي، حيث شاركت في فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) بصوت مطابق لأداء هايلي ستاينفيلد في شخصية Gwen Stacy، كما أدت إعلانًا صوتيًا لسيارة Hyundai Ioniq عام 2024.

كمخرجة ومنتجة، شاركت في الفيلم المستقل Universal (2025) الذي صدر هذا العام، وكانت المنتجة التنفيذية فيه. كما ظهرت في أفلام Broadcast Signal Intrusion (2021) وDelicate Arch (2024).

حياة مليئة بالشغف والإبداع

وُلدت كيلي لين كليبنوا (Kelley Lynne Klebenow) في 10 يوليو 1992، في سينسيناتي بولاية أوهايو. تنقّلت خلال طفولتها بين عدة ولايات، وبدأ حبها لسرد القصص حين تلقت كاميرا فيديو صغيرة كهدية في عيد ميلادها.

ظهرت في الإعلانات منذ سن مبكرة، وحصلت على جائزة من Tisch School of the Arts عن أدائها في فيلم The Elephant Garden (2008)، الذي فاز بجائزة "الرؤية الطلابية" في مهرجان تريبيكا السينمائي.

تخرجت من Hinsdale Central High School عام 2010، ونالت شهادة في السينماتوغرافيا من جامعة تشابمان في كاليفورنيا عام 2014. كتبت عدة سيناريوهات بالتعاون مع والدتها، منها On the Black المستوحى من قصة أجدادها الجامعية في خمسينيات القرن الماضي.

بعيدًا عن الفن، كانت كيلي عاشقة للتنس، والمشي، والعزف على البيانو، والسفر، ومباريات الفانتازي، وذات حس فكاهي عفوي، وتحب تقليد اللهجة البريطانية. كما كانت محبة للحيوانات، ولها ولع بالشوكولاتة الداكنة والبوبكورن والرياضة.

