ماذا تخبئ “سلمى” في نسختها من المسلسل التركي “امرأة”؟

أعلنت منصّة شاهد عن انطلاق عرض المسلسل الدّرامي الجديد “سلمى” في السّابع عشر من أغسطس الجاري وهو النّسخة العربيّة الرّسميّة من المسلسل التّركي الشّهير “Kadın” (امرأة) الّذي حقّق نسب مشاهدة مرتفعة في تركيا وعدّة دول حول العالم.

المسلسل سيُعرض مجّانًا وبدون اشتراك عبر منصّة شاهد، إلى جانب عرضه بالتّزامن على شاشتَي MBC وCBC.

وقد نشرت المنصّة البوستر الرّسميّ للعمل عبر “إنستغرام” مرفقًا برسالة مؤثّرة: “لما الحياة تقرّر تختبر أم، ما في شي بالدّنيا ممكن يوقّفها”.

الإعلان التّرويجيّ للمسلسل كشف عن مشاهد قويّة ومؤثّرة لجميع أبطاله المشاركين، وهذا ما يُنذر بقصّة مليئة بالإثارة والتّشويق، تجمع بين المشاعر العميقة والأحداث المتصاعدة.

تدور أحداث مسلسل “إمرأة” الّذي يتألّف من تسعين حلقة حول الشّابّة الجميلة بهار التي تلتقي “صرب” الّذي يصغي إليها وهي تدندن أحدى النّغمات الّتي اعتادها منذ صغره فيلتفت إليها ليسألها عن نغمة تلك الأغنية واسمها. من هنا يشتعل الحبّ بينهما فيقعا بالحبّ ويتزوّجان ثمّ يُنجبان فتاة وصبيًّا. ولكن حياة “بهار” تنقلب رأسًا على عقب بعدما يختفي “صرب” في ظروف غامضة فتضطر هي لتربية ولدَيها منفردة بالفقر والعوز سيّما وأنّها ووالدتها وشقيقتها في جفاء إلّا أنّ مرض بهار سيعيدها إلى حضن والدتها إلّا أنّها ستعاني كثيرًا من شقيقتها الشّرّيرة الّتي تستدرجها إلى الجحيم فيتبين أنّها السّبب وراء اختفاء زوج شقيقتها الّذي كانت تعشقه ولاحقًا يظهر زوج بهار أي البطل ويتبيّن أنّ الأخير متزوج من أخرى ولديه ولدان بعد أن فقد الذّاكرة لفترة طويلة.

أمّا القائمة الكاملة لمسلسل “إمرأة” بالنّسخة العربيّة فتضمّ: نيقولا معوّض، مرام علي، تقلا شمعون، ستيفاني عطالله، طوني عيسى، سعد مينة، نانسي خوري، رنا كرم، فرح بيطار، نقولا دانيال، مجدي مشموشي، الطّفلة روسيل الإبراهيم.