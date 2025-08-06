بالصور- إصابة في الساق لا تُوقفها… غادة عبد الرازق نجمة الصيف رغم الألم

نشرت الممثّلة المصريّة، غادة عبد الرّازق، عبر “إنستغرام”، صورًا جديدة من عطلتها الصّيفيّة في السّاحل الشّمالي، إذ بدت مستمتعة بأجواء الإجازة رغم إصابتها بكسر في ساقها.

وظهرت غادة، مرتدية ملابس صيفيّة أنيقة وواضعة ” الجبيرة” على ساقها، مؤكّدةً أنّها تحاول قضاء وقت مليء بالفرح والمرح رغم الإصابة، وسط تعليقات داعمة لها من متابعيها الّذين تمنّوا لها الشّفاء العاجل.

وكانت غادة قد كشفت في وقت سابق عن تعرّضها لإصابة في قدمها، اضطُرّت على إثرها لاستخدام كرسيّ متحرّك للتّنقّل خلال إجازتها الصّيفيّة.

وتُعرف غادة عبد الرّازق بشخصيّتها القويّة وروحها المرحة وقدرتها على تحويل المواقف الصّعبة إلى لحظات مليئة بالطّرافة والتّفاؤل وهو ما ظهر بوضوح في طريقة تعاملها مع هذه الإصابة الّتي لم تمنعها من الاستمتاع بإجازتها أو من التّواصل مع جمهورها بروح مرحة ومحبّبة.