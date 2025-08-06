مصطفي كامل يعلن تعليق حفل راغب علامة المقبل لحين مثوله للتحقيق

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:08 مساءً - رغم بوادر الانفراج التي ظهرت مؤخرًا، عادت أزمة منع النجم اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر إلى نقطة الصفر، بعد تصريحات جديدة أطلقها نقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، أكد فيها تمسكه بإجراء تحقيق رسمي في الواقعة، ومثول راغب أمام لجنة التحقيق المختصة. ونفى كامل أن يكون الهدف من التحقيق فرض غرامة مالية أو قبول أي تبرعات مادية، مؤكدًا أن القضية تتعلق بتطبيق القانون واحترام الإجراءات النقابية. استمرار أزمة راغب علامة وعلى الرغم من تدخل وسطاء لتهدئة الوضع، وكتابة راغب علامة لمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في مضمونها أن الأزمة أوشكت على الانتهاء، لكن مصطفى كامل في تصريحاته الأخيرة، أكد أن الواقعة لن تمر مرور الكرام وقال أنه متمسك برأيه ولن يلتفت لآراء الآخرين.

أشار مصطفى كامل في لقائه الأخير إلى أن سلوك الفنان راغب علامة على المسرح يتنافى مع العادات والتقاليد المصرية، وأكد أن الأمر لم يقتصر على معجبة واحدة، بل كان هناك أكثر من واقعة في هذا الحفل تم رصدهم من خلال مقاطع مصورة عبر السوشيال ميديا، مشيرا إلى الأحضان والقبلات كانت متبادلة بين راغب علامة والمعجبات.



وأكد مصطفى كامل أنه على الرغم من انتقاد البعض له، وانحياز عدد كبير من الجمهور لراغب علامة خاصة وأن زوجته وأسرته لا تستاء من هذا الموقف وتعتبره علاقة قوية تجمع راغب بجمهوره، لكنه يرى الأمر سلوكًا لايتماشي مع المجتمع المصري وقد يفتح المجال لغيره من النجوم للقيام بمثل هذا السلوك.

مصطفى كامل متمسك برأيه وقال أنه لن يعطي أي تصريحات لحفلات راغب علامة إلا بعد التحقيق في الواقعة، وبذلك يصبح حفله المقبل في مراسي يوم 18 سبتمبر ما زال معلقًا.

وعن إمكانية حل الخلاف بتطبيق غرامة قال " نقابتنا لا تأخذ تبرعات، ولسنا جهة لجمع التبرعات أو فرض الغرامات، بل نطبق القانون، وحتى الآن علاقتي براغب قائمة على الاحترام، لكن لا يمكن إنهاء الموضوع من دون تحقيق رسمي". سبب وقف راغب علامة عن الغناء في مصر يشار إلى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أصدر يوم الاثنين 21 يوليو الماضي بياناً صحفياً، قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق؛ لما حدث منه في إحدى حفلاته.

وقال مصطفى كامل في بيان صحفي: "تابعتُ على مدار يومين سلوكاً مشيناً يخالف كلّ العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتَد عليه داخل وطننا سابقاً، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبدالوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز".

وأضاف نقيب المهن الموسيقية في بيانه: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكلّ الإخوة الأشقاء من الشعب اللبناني الحبيب؛ فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة، الآتي:

استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه، فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية. وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

مخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو منْ ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً، باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل، الذي يعَد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكلّ القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية".

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