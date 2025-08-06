بدرية طلبة تقاضي مروجي الشائعات بعد أزمة التيك توك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:08 مساءً - تقدمت الفنانة بدرية طلبة، ببلاغٍ عاجل إلى النائب العام، ضد أحد الحسابات على "فيس بوك"، بسبب ترويج شائعات خطيرة حولها في الأيام الأخيرة، مُستغلًا الاتهامات المُثارة حاليًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تورط بعض المشاهير في أزمات تتعلق بمحتوى حساباتهم على منصة التيك توك واتهامات بالشروع في تجارة الأعضاء، الأمر الذي سبب لها أضرارًا نفسية بالغة. بدرية طلبة: هناك أشخاص تتعمد ترويج شائعات بسبب زيادة المشاهدة وأكدت بدرية طلبة، أنها لن تتهاون تجاه أي شخص يُروج شائعات حولها، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح، حيث حاولت التزام الصمت طوال الأيام الماضية وتجاهل الأمر، إلى أنّها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بسبب تمادي أحد الأشخاص في نشر أخبار مغلوطة عنها، قائلة عبر حسابها على "فيس بوك"، "بجد زودتوها قوي، وأنا سمعت كلام المحترمين، والتزمت الصمت، لكن واضح أن فيه ناس مش عايزة تجيبها البر معايا.. كفاياكم بقي قص ولزق في بوستات وفيديوهات.. راعوا ربنا".

وأضافت "أنتم الريتش خلاكم نسيتوا ربنا وحاطيتو ضميركم علي جنب.. وفاكرين الشوية اللى بيسقفو لكم هينفعوكم ولا حكومتنا فاضيه لأشكالكم الكدابين ؟ولا هتاخد كلامكم مصدق بدون دليل!.. اتقو الله، ولا هي فلوس الفن حرام وفلوس الربح اللي بيجى من القص واللزق والرمي بالباطل فلوس حلال.؟". لن أتراجع عن ملاحقة هؤلاء الأشخاص بالقانون وأكدت بدرية طلبة، أنها لن تتراجع عن ملاحقة أي شخص يُسهم في ترويج شائعات حولها، قائلة: "أنا مش هرد على حد، ولا هنزل لمستوى حد.. أنا أكبر من أي هري وكدب وكلام فارغ وناس عايزة تسترزق وصفحاتهم تشتغل.. بتوع القص واللزق اللي بيعيشوا على أي خبر حتى لو كدب.. بس للعلم أي فيديو أوبوست هيتقدم فيه بلاغ.. والله لو مين أو عددهم كام.. هيتعمل فيهم بلاغات.. أنا مش هوجع دماغي، هخلي القانون يجيب لي حقي علشان نشوف حبوب الشجاعة اللي أنتوا واخدينها دى هتوديكم لفين".

تفاصيل بلاغ بدرية طلبة ضد أحد مروجي الشائعات وتقدم أشرف فرحات، المستشار القانوني للفنانة بدرية طلبة، ضد صاحب أحد الحسابات على "فيس بوك"، متهمًا إياه بنشر مقاطع فيديو لها عبر "تيك توك"، محاولًا ربطها بالقضية الشهيرة مؤخرًا، المتعلقة بتورط مجموعة من الأشخاص في تجارة الأعضاء، أبرزهم الفنانة وفاء عامر، حيث تبين لاحقًا أن تلك الاتهامات عارية تمامًا عن الصحة، فيما جرى القبض على "مروة" مروجة تلك الأخبار المغلوطة.

وقال المحامي في بلاغه، إنّ: "هذا الشخص يقصد الإساءة إلى بدرية طلبة وتشويه صورتها، ويروج لوجود تجارة أعضاء، مما يُهدد بذلك الأمن القومي وتكدير السلم العام، الأمر الذي يتضح معه إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمد إزعاج موكلتي، خلاف الترويج لأخبار كاذبة حول موضوع تجارة الأعضاء بمصر، ضاربًا السياحة العلاجية في مصر.. لذلك ألتمس من عدلكم فتح التحقيق معه حول ما ارتكب من أفعال، وتقديمه للمحاكمة مع حفظ كافة حقوق موكلتي الحالي منها والمستقبل".

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