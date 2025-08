سارة ميلاد لستايل كود مع مريم.. رأيت الشخص الذي هددني وشتمني وجهاً لوجه في المحكمة!

إطلالة مريم في الحلقة الثانية من ستايل كود 3:

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - تستضيف مريم الخالدي في الحلقة الثانية من برنامج الخليج 365 "ستايل كود مع مريم" صانعة المحتوى سارة ميلاد، في حلقة مليئة بالأسرار والحكايا الصادمة التي تشاركنا إياها سارة عن حياتها، من معاناتها من الاكتئاب إلى ملاحقتها من قبل أحد الأشخاص، عدا التعليقات السلبية التي تتعرض لها، كذلك تحدثت كل من مريم وسارة عن بعض النصائح الجمالية المتعلقة بالعناية بالشعر، كما جربتا Leave In المجموعة الجديدة L'ORÉAL Paris Elvive Glycolic Gloss على شعر مستعار.في الأسفل ندرج أبرز أحداث وتفاصيل هذه الحلقة الشائقة من ستايل كود مع مريم.تحدثت سارة في الجزء الأول من الحلقة عن معاناتها من الاكتئاب؛ إذ كانت تسأل نفسها على الدوام "لماذا أعيش ليوم آخر؟"، قبل أن تعلم بأن ما تعاني منه هو الاكتئاب الحاد الذي يجعلها لا ترغب بأن تقوم بأي نشاط، كما أنها لجأت لـ 5 أطباء نفسيين من دون أن يستطيعوا مساعدتها على الخروج من هذه الحالة النفسية، في النهاية وبعد 6 أشهر قضتها داخل جدران المنزل، قررت بأن تساعد نفسها بنفسها، حيث بدأت بمساعدة الآخرين وإنقاذ القطط، عادت لبعض النشاطات التي تسعدها كالرقص والغناء وسباق السيارات Drifting، عدا دعم والدتها.وقد ذكرت سارة بأن أحد أسباب مرورها بهذه الحالة هو شخص لاحقها لسنوات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ هددها بالقتل، كما هاجمها بالشتم عبر الرسائل الخاصة وفي التعليقات، مرت سنوات وهو يهددها عن بعد، حتى جاءها اتصال من صالون التجميل الذي اعتادت الذهاب إليه بأن هذا الشخص قد حضر وطلب منهم بأن ينصبوا لها كميناً كي تحضر للمكان ويخطفها.هنا وقفت والدتها بجانبها وأصرت بأن يتجهوا للقضاء، وهذا ماكان حيث كسبت سارة القضية وقد أُبعد هذا الشخص عن الإمارات، وقد يكون أقسى ما في هذه التجربة أنها اضطرت خائفةً لمواجهة هذا الشخص وجهاً لوجه، ومن هنا اعتنمت الفرصة لدعوة الفتيات إلى ضرورة إخبار ذويهن بهذه التفاصيل وبألا يصمتوا إزاء أي تهديد أو إساءة، والأهم اللجوء إلى القضاء في حال اقتضى الأمر ذلك.كذلك تحدثت كل من سارة ومريم عن التعليقات الجارحة التي يتركها بعض الناس من دون التفكير بأثرها السلبي في الشخص المستهدف، وبأنهن يقمن بالرد على هذا النوع من التعليقات، وعلى الرغم من سخريتهن منها؛ فإنهن يتأثرن بها بكل تأكيد.ومن يعرف سارة ميلاد، يعلم جيداً بعلاقة الصداقة التي تربطها بصانعة المحتوى نور ستارز، حيث سألتها مريم إن كانت تتأثر أيضاً عندما يعتقد بعض المتابعين بأنها نور، إلا أنها أكدت أن هذا الأمر يسعدها؛ كونها تعتبر نور أختها.كما ذكرنا، فهذا الموسم مليء بأسرار الشعر اللامع مع المجموعة الجديدة L'ORÉAL Paris Elvive Glycolic Gloss، حيث استعانت مريم بشعر مستعار لترينا اللمعان الذي يتركة Leave In المجموعة على الشعر من أول استخدام، وبالفعل هذا ما كان حيث سترين على الشاشة الفرق ما بين الجزء الذي رُطب بـLeave In L'ORÉAL Paris Elvive Glycolic Gloss والجزء الذي تُرك من دونه.كذلك استخدمت سارة المنتج ذاته في تحدي "3 دقائق 3 تسريحات شعر"، حيث اختارت بطاقة من 3 بطاقات تحمل 3 تسريحات شعر لتنفذها خلال 3 دقائق، وقد قامت بتصفيف شعرها بأسلوب نصف شعر مرفوع الذي يتطلب بعض اللمسات من الـLeave In للحصول على تسريحة متقنة وشعر لامع.ستايل كود برنامج أسبوعي من إنتاج مجلة "الخليج 365"، يستضيف في كل حلقة صناع محتوى يخوضون حواراً إنسانياً حول الجمال، والصحة النفسية، والتمكين، والعلاقات.