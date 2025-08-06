وعكة صحية تؤجل حفل محمد منير في مهرجان العلمين الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:10 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية للفنان الكبير محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي المنتظر مع المطرب رامي جمال ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي كان من المقرر إقامته يوم 16 أغسطس الجاري، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى.

وجاء في البيان المنشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: "نظراً لتعرض النجم الكبير الكينج محمد منير لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، تقرر تأجيل حفل مهرجان العلمين الجديدة. ويواصل الفنان حالياً استكمال علاجه."

استقرار الحالة الصحية... واستئناف التسجيل قريبًا

أوضحت الصفحة أن الكينج يتلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى الذي أُجريت فيه الفحوصات، ومن المنتظر أن يعود إلى منزله خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستكمال تسجيل ما تبقى من أغاني ألبومه الجديد.

وأكد البيان أن الألبوم الجديد يضم مجموعة من الأغاني التي تحمل معاني إنسانية وتلامس أحاسيس الناس وملامحهم، في امتداد طبيعي لما اعتاده جمهور منير من أعمال تمزج بين الكلمة الصادقة والإحساس العميق.

رامي جمال يعتذر للجمهور: "الحفل لا يمكن أن يكون بدون الكينج"

من جانبه، تقدم النجم رامي جمال باعتذار رسمي لجمهوره عن مشاركته في الحفل بعد تأجيله، معبّرًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للفنان الكبير محمد منير، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "أولًا، ألف سلامة على الغالي الكينج محمد منير، نشوفك بمليون سلامة.

تابع قائلا: ثانيًا، بما إني كنت بتشرف إني مشارك في حفل مهرجان العلمين يوم 16/8 مع أستاذنا، يبقى الحفل ما ينفعش ولا يمكن يكون غير معاه، فبعتذر للجمهور اللي حجز ورتب نفسه على يوم 16، إن الحفل لازم يتأجل لحد ما نطمن على العبقري، القيمة والقامة المصرية المحترمة محمد منير، دعواتكم يخف ويقوم بألف سلامة، ولما يتحدد ميعاد جديد هنبلغكم، وبشكر شركة تذكرتي على المجهود الجميل اللي عاملينه معانا وفي المهرجان عمومًا... وتحيا مصر."

تأكيد رسمي من "تذكرتي" على تأجيل الحفل

بدورها، أكدت شركة تذكرتي المنظمة للحفل قرار التأجيل عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، جاء فيه: "سيتم تأجيل حفل الكينج محمد منير والفنان رامي جمال، مع تمنياتنا للكينج بالشفاء العاجل... ألف سلامة للنجم الكبير محمد منير."

نجاحات متتالية على الساحة الغنائية

وكان الفنان محمد منير قد طرح قبل أيام أغنيته الجديدة "أنا الذي"، بعد أن قدم دويتو ناجحًا بعنوان "الذوق العالي" مع الفنان تامر حسني، والذي حصد ملايين المشاهدات وتفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن افتتح منير موسم الصيف بأغنية "ملامحنا"، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا ساحقًا وأعادت حضوره القوي على الساحة الموسيقية في صيف 2025.

"أنا الذي"... إصدار جديد من ألبوم منير المرتقب

أغنية "أنا الذي" التي طرحتها شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على يوتيوب والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو، تأتي ضمن ألبوم محمد منير الجديد الذي تتولى إنتاجه مجموعة روتانا للموسيقى.

الأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان عصام كاريكا، توزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي، المدير التنفيذي ورئيس الشؤون الفنية لشركة روتانا بالقاهرة.

وتميزت الأغنية بأسلوب موسيقي عصري يمزج بين قوة الكلمة وجودة اللحن، وقدّمها منير بصوته الدافئ وأدائه الغنائي الفريد الذي لطالما ميّزه عن غيره من فناني جيله.

ألبوم صيفي يمزج الطرب بالمعاصرة

يواصل الكينج محمد منير طرح أغنيات ألبومه الجديد تباعًا، ضمن خطة صيفية متكاملة تهدف إلى تقديم أعمال تلامس الوجدان وتجمع بين الهوية الطربية والأسلوب المعاصر.

وينتظر جمهور منير الإعلان عن موعد الحفل الجديد، عقب تعافيه وعودته إلى النشاط الفني، فيما تواصل أغاني الألبوم تحقيق صدى واسع، متصدرة الترند على غوغل ووسائل التواصل الاجتماعي.

يُمكنكم قراءة: بحضور أبناء محمد رحيم... محمد منير وتامر حسني يحتفلان بنجاح أغنية الذوق العالي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».