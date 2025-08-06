هيفاء وهبي تخرج عن صمتها: كذب وتشهير بحياة الناس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:05 صباحاً - تصدّرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي خلال الساعات الماضية محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة أثارت الجدل، ظهرت فيها خلال حضورها حفل زفاف، وهي تضع يدها على يد رجل أجنبي قيل إن اسمه "روبرت"، ما أشعل الشائعات حول دخولها القفص الذهبي سرًا.

شائعة الزواج تشعل المنصات.. وهيفاء تردّ بقسوة

عقب انتشار الصورة على نطاق واسع، تسارعت التكهنات حول زواج وهبي من الرجل الظاهر معها، وهو ما دفعها إلى كسر صمتها والرد بلهجة غاضبة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، حيث كتبت: هيدا اسمه كذب وتشهير بحياة الناس، انقبروا شيلوا هالبوست، وقرف تعليقات جمهورك الجوعانين حكي وحقد على الناس، روحي غذي جوع متابعينك وارميلهم عضمة بعيد عن حياتي، وهلاحقهم قانونيًا.

وأكدت هيفاء وهبي أنها ستلجأ للإجراءات القانونية ضد الصفحة التي نشرت هذه الادعاءات، مشددة على رفضها الزجّ بحياتها الخاصة في دوامة الشائعات والتعليقات المسيئة.

حقيقة الصورة المتداولة

بحسب ما تداوله مقربون من الفنانة، فإن هيفاء وهبي حضرت حفل الزفاف كضيفة لا أكثر، وأن الصورة تم اقتطاعها من سياقها بشكل متعمّد لإثارة البلبلة.

ويُعرف عن النجمة اللبنانية حرصها على إبقاء حياتها الشخصية بعيدًا عن الأضواء، وقد عبّرت مرارًا عن رفضها التطرق إلى تفاصيلها العاطفية، معتبرة أن النجاح الفني يظل أولويتها المطلقة.

جديد هيفاء وهبي فنيًا

على الصعيد الفني، تواصل هيفاء وهبي نشاطها بقوة في موسم صيف 2025، حيث طرحت مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، المعروض حاليًا في السينمات، وهو من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

حفل مرتقب مع محمد رمضان

وتستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم صيف 2025 في لبنان، يجمعها مع الفنان محمد رمضان، يوم السبت 23 أغسطس الجاري، حيث سيقدّم كل منهما باقة من أشهر أغانيه أمام الجمهور اللبناني.

"المملكة".. تجربة سينمائية جديدة

أما على صعيد التمثيل، فتنتظر هيفاء وهبي استكمال تصوير فيلمها الجديد "المملكة"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان مصطفى شعبان، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم محمد أنور وعمرو عبد الجليل.

الفيلم من تأليف إيهاب بلبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ومن المتوقع طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

تطور جديد في أزمة منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

وكانت أزمة منع الفنانة، من الغناء في مصر، قد شهدت قبل أسابيع تطوراً جديداً، وفقاً للقرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى ‏كامل، في مارس الماضي، حيث أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية من منع هيفاء وهبي وتقرر بعودتها ‏للغناء وإقامة الحفلات الغنائية في مصر.

وأوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من ‏الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.

وجاءت التوصية في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي، ضد نقابة المهن الموسيقية المصرية ونقيبها مصطفى كامل، والتي تم تأجيل نظرها إلى جلسة 10 يوليو المقبل لتبادل المذكرات.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات، واعتبرته تعدياً صارخاً على الحريات الدستورية، لا سيما حرية ‏التعبير والإبداع التي كفلها الدستور في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران أي رقابة أو تدخل في العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار ‏قضائي.

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