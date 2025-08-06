ابتداءً من اليوم.. نظام ترقيم جديد للعقارات في السعودية وإلزام المواطنين والمقيمين بتفعيله لتنظيم شامل للمدن والقرى

في جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء السعودي بمدينة نيوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صدر اليوم بدء تطبيق نظام ترقيم جديد للعقارات في جميع المدن والقرى السعودية، كمرجع رسمي موحد لترقيم العقارات، ضمن قواعد تسمية الشوارع والميادين.

تطبيق نظام جديد لترقيم العقارات يُحدث نقلة كبرى في تنظيم المدن والقرى

يهدف هذا القرار إلى تحقيق توحيد شامل في البنية التحتية للعنونة، بما يسهل تقديم الخدمات الحكومية والتجارية، ويعزز كفاءة التوصيل، والاستجابة السريعة للطوارئ، والتخطيط العمراني الدقيق في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب ما صدر عن مجلس الوزراء، فإن النظام الجديد سيطبق على مراحل تشمل اولا المدن الكبرى، ثم تمتد تدريجيا لتشمل الأحياء والقرى والهجر، مع التزام الجهات المختصة بتحديث قواعد البيانات وتوفير اللوحات التعريفية المحدثة على العقارات.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة إجراءات وطنية لتعزيز الموثوقية في المعاملات الرسمية، وخفض معدلات الخطأ في التوصيل، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

الجهات المعنية شددت على أهمية التزام الجميع مواطنين ومقيمين بتحديث بياناتهم عبر المنصات الرقمية المخصصة، وتفعيل العنوان الوطني المرتبط بمواقع إقامتهم أو أعمالهم، مؤكدةً أن النظام سيُسهم في خفض الأخطاء، وتحسين الاستجابة للطوارئ، وتسهيل الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

القرار يأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحولاً كبيرا في التعاملات الرقمية والخدمات الذكية، ما يجعل نظام الترقيم الجديد أداة أساسية في بناء منظومة حضرية دقيقة وشاملة، تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات التحول الرقمي، وتكامل البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة.