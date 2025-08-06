أخبار من السعودية.. بمساحة 50 ألف م2.. بدء أعمال تطوير الشوارع الداخلية في القديح

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:44 صباحاً كتب شريف احمد - شرعت بلدية محافظة القطيف في تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير واسعة النطاق للشوارع الداخلية في بلدة القديح، وذلك في إطار خططها المستمرة للارتقاء بجودة البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكات الطرق في مدن وبلدات المحافظة. تحسين المشهد الحضري وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس صالح القرني، أن هذه الأعمال التطويرية تأتي كامتداد للمشاريع التي تنفذها البلدية بهدف صيانة وتحديث الطرق الداخلية، بما يضمن تعزيز السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري.



وأوضح أن البلدية تحرص على تنفيذ كافة مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة، وبما ينسجم مع تطلعات واحتياجات المواطنين والمقيمين.

وتشمل الأعمال الجارية تنفيذ عمليات سفلتة شاملة تغطي مساحة إجمالية تقدر بخمسين ألف متر مربع.

ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة الطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية داخل البلدة، وتوفير بيئة تنقل آمنة ومريحة للسكان، وهو ما يصب مباشرة في تحقيق مستهدفات جودة الحياة في المحافظة.