2.3 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين في السعودية على «الأطعمة والمشروبات»

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 01:36 مساءً كتب شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الأطعمة والمشروبات تصدّر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 2 أغسطس الحالي، بقيمة عمليات بلغت 2.3 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 38.2%، مسجلا 54.6 مليون عملية بارتفاع قدره 14%.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.9 مليار ريال بارتفاع قدره 22.8%، وبعدد عمليات 59.6 مليون عملية بزيادة 14.4%. قطاع النقل أشار التقرير إلى أن قطاع النقل جاء في المرتبة الثالثة في إنفاق المستهلكين، بقيمة عمليات بلغت 1.2 مليار ريال، بينما في المرتبة الرابعة قطاع الخدمات المهنية والتجارية بقيمة عمليات بلغت 1.19 مليار ريال.

ووفقا للتقرير جاء قطاع الملبوسات والإكسسوارات في المرتبة الخامسة مسجلًا 1.11 مليار ريال، بينما جاء سادسا قطاع محطات الوقود بقيمة عمليات بلغت نحو 1.09 مليار ريال.

وبحسب التقرير جاء قطاع الصحة سابعا بقيمة عمليات بلغت 1.02 مليار ريال.

وأوضحت النشرة أن قطاع تجارة المركبات وقطع الغيار جاء في المرتبة الثامنة بقيمة عمليات بلغت 624.9 مليون ريال، تلاه قطاع الأثاث والمستلزمات المنزلية بقيمة عمليات بلغت 552.4 مليون ريال.

وأفادت النشرة بأن قطاع الخدمات الطبية جاء في المرتبة التاسعة في إنفاق المستهلكين بقيمة عمليات بلغت 507.4 مليون ريال، تلاه قطاع مواد البناء والتعمير بقيمة عمليات بلغت 442 مليون ريال.

وسجل قطاع الثقافة والترفيه قيمة مبيعات تقدر بـ 398.8 مليون ريال، فيما سجل قطاع المجوهرات مبيعات بـ377.9 مليون ريال. 15.6 مليار ريال مبيعات نقاط البيع وبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي نحو 15.6 مليار ريال، مقابل 11.9 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، بارتفاع 31.5%، فيما بلغ عدد العمليات 244 مليون عملية، مقابل 206.4 مليون عملية، بزيادة 18.2%.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى في إنفاق المستهلكين من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 5.08 مليار ريال بارتفاع 24.3%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 2.1 مليار ريال. الدمام ثالثة وجاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 698.9 مليون ريال، بارتفاع قدره 23.3%، بينما بلغ عدد العمليات 9.1 مليون عملية بزيادة 13.5%.

ولفت التقرير إلى أن مكة المكرمة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 646 مليون ريال، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 632.3 مليون ريال.

وجاءت مدينة الطائف في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 484.8 مليون ريال، بارتفاع 48.5% على أساس أسبوعي.