احذري أن يُقلدها طفلك.. 10 عادات أبوية تضر بصحته

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - قد يكون الأطفال غير مبالين، لكنهم في الواقع يراقبون عادات آبائهم سراً، فقد يلعب سلوك الوالدين دوراً حاسماً في تشكيل شخصية الطفل؛ حيث يتعلم الصغار من خلال الملاحظة والتقليد. فقد يكتسب الأطفال مهاراتهم الاجتماعية والأخلاقية من خلال مراقبة تصرفات والديهم.

ويجب الانتباه وفقاً لموقع "raisingchildren "أن الأطفال الذين ينشأون في بيئة إيجابية؛ حيث يسود الاحترام والتواصل الفعّال، يصبحون أكثر قدرة على التعامل مع الآخرين بثقة واستقلالية. إليكِ أبرز عادات الوالدين الضارة بصحة الأطفال، والتي يُحتمل تقليدها لاحقاً؟

سرعة الغضب

يعتقد الأطفال بأن الغضب يساعد في حل المشكلات - الصورة من موقع Freepik

عادةً ما يتعلم الأطفال كيفية التحكم بمشاعرهم، حتى عند الغضب أو الحزن، فعادةً ما يتعلمون ذلك من والديهم في المنزل؛ فإذا كان الآباء يغضبون أو يصرخون أو يتصرفون بعدوانية بشكل متكرر، فإن الأطفال الذين يشاهدون ذلك قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبات الغضب عندما يصبحون بالغين. ويرجع ذلك إلى أن الأطفال يعتقدون بأن العدوانية أو الغضب يمكن أن يساعدهم في حل المشكلات ويمكن أن يصبح عادة.

تعرفي إلى المزيد حول أفضل طرق تعليم الأطفال التحكم في مشاعرهم.. وأهمية دور الآباء

عدم ممارسة الرياضة

في كثير من الأحيان يحث الآباء أطفالهم على أن يكونوا أكثر نشاطاً بدنياً، ولكنهم في الوقت نفسه يترددون في تقديم مثال جيد لهم.

على سبيل المثال، إذا كان الوالدان كسالى عن ممارسة الرياضة وقليلي النشاط، فهذا أمرٌ يسهل على الأطفال تقليده. سيكون الأطفال أكثر حماساً لممارسة النشاط البدني المنتظم؛ إذا كان آباؤهم أكثر نشاطاً.

عادات التدخين

رؤية الوالدين يدخنون للتخفيف من التوتر قد تُعلّم الأطفال أهمية هذه المواد في مواجهة تحديات الحياة. وفي المقابل، وكما هو معروف، تحتوي السجائر على العديد من المكونات التي قد تُضر بالصحة.

إدمان الأجهزة الإلكترونية

مع تطور التكنولوجيا، تُستخدم الأجهزة الإلكترونية بكثرة كوسيلة تشتيت لتهدئة الأطفال. يقضي الآباء وقتاً أطول في اللعب بأجهزتهم الإلكترونية في المنزل بدلاً من التفاعل المباشر مع أطفالهم.

وفي وقت لاحق، عندما يكبر الأطفال، قد يقومون بتقليد هذه العادات السيئة لآبائهم، ويساهمون في إدمانهم للأجهزة الإلكترونية.

عدم الثقة بالنفس

يُمكن أن تؤثر التعليقات السلبية المُستمرة على الذات أيضاً على الصحة النفسية للطفل. فيعد الأطفال أكثر عُرضة لبعض المشاكل المُماثلة، وقد يُعانون من أزمة ثقة بالنفس في مراحل لاحقة من حياتهم.

الكثير من السكريات

الإفراط في استهلاك السكر يرتبط بالصحة العقلية-الصورة من موقع AdobeStock

تناول الأطعمة الغنية بالسكر، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، والكبد، والكلى ووفقاً للأبحاث الحديثة فإن الإفراط في استهلاك السكر يرتبط أيضاً بالصحة العقلية ووظائف المخ.

السهر لوقت متأخر من الليل

تم ربط قلة النوم بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك السمنة، ومرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وضعف الصحة العقلية.

أظهر العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم معرضون أيضاً لخطر أكبر للإصابة بالتدهور الإدراكي، فسيلاحظ الأطفال تحسناً ملحوظاً في صحتهم، خاصةً مع الحصول على أنماط نوم كافية وجيدة.

ربما تودين التعرف إلى أضرار السهر على نمو طفلك

القلق المفرط

عند مواجهة مشكلة، حاولي أن تحافظي على هدوئك، وتجنّب القلق المفرط قدر الإمكان. وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال؛ إذ سيراقبون ردود فعل الوالدين في مثل هذه المواقف.

بالإضافة إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم والتسبب في الالتهاب، تم ربط الإجهاد المزمن أيضاً بالصداع النصفي ومشاكل النوم وقمع الجهاز المناعي وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

عدم تناول وجبة الإفطار

يُعدّ الإفطار من أهمّ وجبات اليوم. وفي المقابل ، نظراً لانشغالات أبنائهم الكثيرة، غالباً ما يُفضّل الآباء عدم تناوله.

الأطفال أيضاً عرضة لهذا، فيترددون في تناول وجبة الإفطار قبل المدرسة، على سبيل المثال. فتجاهل الوجبات يُبطئ عملية الأيض في الجسم.

توصلت الدراسات إلى أن أولئك الذين تخطوا وجبة الإفطار اكتسبوا وزناً أكبر بشكل ملحوظ على مدى عامين مقارنة بمنْ تناولوا الطعام بانتظام.

تناول الوجبات السريعة

نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول، وهي مواد ضارة بالصحة، ينبغي تناولها باعتدال. ويزداد هذا الأمر سوءاً؛ لأن الأطفال غالباً ما يكونون أكثر عرضة للإغراء عند تقديم هذا النوع من الطعام لهم، وتعد إحدى الطرق هي تجنب جعل الوجبات السريعة خيارك الرئيسي عند تناول الطعام بالخارج.

ربما تودين التعرف إلى إلى أي مدى يتأثر الأبناء بسلوكيات آبائهم.. ويقلدون شخصياتهم؟

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.