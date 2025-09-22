شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين وسط ضغوط سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •استمرار صعود الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في قرابة أسبوعين ،وسط ضغوط سلبية على العملة الموحدة ،خاصة التركيز على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.



بعد الاجتماع الأخير المتشدد للبنك المركزي الأوروبي ،تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية حتى نهاية هذا العام ،ومن أجل التأكيد على تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين المزيد من الأدلة حول مسار تخفيف السياسة النقدية في منطقة اليورو.

نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى (1.1726 $) الأدنى منذ 15 سبتمبر الجاري ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1744$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1748$).



•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسط مخاوف بشأن الاستقرار المالي في أوروبا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 97.81 نقطة، عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود بعدما أعاد المتداولون تقييم التوقعات على المدى القريب بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي لن يتم إلا تدريجيًا.



من المقرر أن يلقي حوالي 10 مسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم الرئيس المجلس جيروم باول، كلمات هذا الأسبوع، حيث يراقب المستثمرون عن كثب آراءهم بشأن الاقتصاد واستقلالية الفيدرالي الأمريكي.



الفائدة الأوروبية

•تماشيًا مع التوقعات، أبقي البنك المركزي الأوروبي، هذا الشهر، أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة دون أي تغيير عند 2.15% كأدنى مستوى منذ أكتوبر 2022،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.



•وقال البنك المركزي الأوروبي، في بيان السياسة النقدية: يقترب معدل التضخم حاليًّا من 2% المستهدف على المدى المتوسط، وأن تقييم مجلس الإدارة لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل عام.



•مصادر: يعتقد صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أنه لا حاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم بنسبة ٢٪، على الرغم من التوقعات الاقتصادية الجديدة التي تشير إلى انخفاض في معدل الفائدة خلال العامين المقبلين.



•مصادر: أنه ما لم تتعرض منطقة اليورو لصدمة اقتصادية كبيرة أخرى، فمن المتوقع أن تبقى تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية لبعض الوقت.



•تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أكتوبر من 30% إلى دون 10%.



•قلص المتداولون رهاناتهم على تخفيف البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية، مُشيرين إلى انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة لهذا العام.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار الفترة المقبلة صدور عديد البيانات الاقتصادية فى أوروبا ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 22-09-2025