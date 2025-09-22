مكياج اليوم الوطني السعودي 95 من خبيرات سعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:18 صباحاً - في اليوم الوطني السعودي، تحرص المرأة السعودية على إبراز جمالها بإطلالات متكاملة تعكس الفخر بهويتها الوطنية. ولا تكتفي بارتداء الأزياء التقليدية أو التراثية فحسب، بل تولي اهتماماً خاصاً بالمكياج الذي يعكس شخصيتها وأناقتها في هذه المناسبة المميزة. ولأن الجمال هو مرآة الهوية، تسعى خبيرات المكياج السعوديات إلى ابتكار أساليب تعكس روح المناسبة، بحيث تحاكي المرأة العصرية وتعيد في الوقت نفسه إحياء اللمسات التراثية مثل الكحل العربي وألوان الأرض الدافئة. وبين الأناقة والحداثة، تجد المرأة السعودية في هذه الصيحات مصدر إلهام لإطلالة أنثوية فاخرة تجعلها تشارك الوطن فرحته بكامل الجاذبية والثقة. وهنا يأتي دور خبيرات المكياج السعوديات اللواتي يبرعن في تقديم أساليب مكياج فخمة تزاوج بين الأصالة والعصرية، لتجعل المرأة متألقة بجمال يعكس روح الوطن.

في ما يأتي، تستعرض لك "الخليج 365" أجمل أساليب مكياج خبيرات سعوديات لمناسبة اليوم الوطني السعودي 95، لتستوحي منها إطلالة فخمة تجمع بين الأصالة والعصرية في هذا اليوم المميز.

مكياج الكحل العربي بأنامل خبيرة التجميل نورة بو عوض

منذ قرون، ارتبط الكحل العربي بجمال المرأة السعودية، فكان جزءاً من طقوسها اليومية واحتفالاتها الخاصة. وفي اليوم الوطني السعودي 95، يتحوّل هذا المنتج التجميلي التراثي إلى صيحة عصرية في الاحتفالات الوطنية، من خلال رسم خطوط سوداء كثيفة تحدّد العين وتمنحها نظرة آسرة. يمكن اعتماده بأسلوب كلاسيكي يمتد على طول خط الرموش، أو بطريقة دراماتيكية مسحوبة إلى الخارج لإطلالة أكثر جرأة وأناقة. ولإبراز جمالية الكحل، يُفضّل تنسيقه مع بشرة مشرقة بلمسات طبيعية، وظلال عيون خفيفة بألوان ترابية أو ذهبية، تعكس دفء الصحراء ورمزية الفخامة الشرقية. كما أن إضافة لمسة من أحمر الشفاه النيود أو الأحمر الداكن، تمنح التوازن المثالي بين التراث والحداثة. ولا يكتمل هذا الأسلوب من دون لمسة من الحناء التي ارتبطت بالاحتفالات والمناسبات السعيدة، لتُضفي سحراً خاصاً على اليدين والملامح.

نصيحة: للحفاظ على ثبات الكحل العربي طوال اليوم الوطني، احرصي على استخدام قلم كحل مقاوم للماء، مع تثبيته بلمسة من الظلال السوداء الناعمة لضمان عمق أكبر ومتانة تدوم لساعات.

مكياج عيون أخضر من خبيرة المكياج وعد التركي

يحمل مكياج العيون الأخضر رمزية خاصة، إذ يتناغم مع لون العلم السعودي ليصبح أكثر من مجرد صيحة جمالية؛ بل رمز للانتماء والاعتزاز بالوطن. من خلال لمسات من الظلال الخضراء بدرجاتها المختلفة، سواء الزيتونية الناعمة أو الميتاليك البراق، تستطيع المرأة إبراز عمق عينيها بطريقة تحتفي بالهوية، وتواكب أحدث صيحات المكياج في آنٍ واحد. لإطلالة متكاملة، يُمكن دمج هذه الظلال مع لمسات من الذهبي أو البرونزي لإبراز الفخامة، أو اعتماد الكحل العربي الأسود الذي يمنح العين تحديداً ساحراً يزيدها جرأة. ولأن المكياج في هذه المناسبة ليس مجرد اختيار جمالي، بل رسالة تعكس الانتماء والروح الوطنية، فإن اعتماد مكياج العيون الأخضر يمنح المرأة حضوراً مميّزاً في الاحتفالات، من السهرات الرسمية إلى التجمعات العائلية.

نصيحة: لتثبيت الظلال الخضراء وإبراز لونها بكثافة، يُنصح باستخدام برايمر للعيون قبل التطبيق، مع اختيار ماسكرا سوداء مكثفة لإبراز النظرات بلمسة أنثوية فخمة.

مكياج البشرة المشرقة من خبيرة المكياج يارا نملة

يُعتبر مكياج البشرة المشرقة خياراً مثالياً للمرأة التي ترغب في إطلالة تعكس الفخر والأناقة في اليوم الوطني السعودي، إذ يمنح الوجه توهّجاً طبيعياً يجمع بين البساطة والرقي، ليصبح علامة فارقة في احتفال اليوم الوطني السعودي. يرتكز هذا الأسلوب على إبراز جمال البشرة من خلال أساس خفيف بتركيبة مضيئة يندمج بسلاسة مع لون الجلد، مع لمسات من الهايلايتر على أعلى الخدين وجسر الأنف، لإضفاء بريق طبيعي يوحي بالصحة والحيوية. ولإطلالة أكثر توازناً، يُستكمل مكياج البشرة المشرقة بلمسات من البلاشر الوردي أو الخوخي الذي يضفي نضارة شبابية، فيما تمنح الشفاه اللامعة بدرجات النيود أو الوردي الناعم لمسة أنثوية رقيقة.

نصيحة: للحفاظ على إشراقة المكياج لساعات طويلة، ينصح باستخدام رذاذ التثبيت بعد الانتهاء من المكياج، مع اعتماد لمسة بودرة شفافة على منطقة الـT-zone للتحكم باللمعان.

أحمر الشفاه الأحمر الداكن من خبيرة المكياج منى النعمان

لإطلالة تُجسّد الفخامة والأناقة في اليوم الوطني السعودي، وتُعبّر عن حضور المرأة القوي. فإن أحمر الشفاه الأحمر الداكن، يعدّ خياراً كلاسيكياً، يضفي على الملامح لمسة من الجاذبية الفاخرة في هذه المناسبة الوطنية المميّزة. يتميّز هذا اللون بقدرته على إبراز جمال الشفاه وإضفاء توازن مثالي على المكياج، سواء تم اعتماده مع مكياج عيون ناعم يركّز على البشرة المشرقة، أو مع لمسات دراماتيكية بالأيلاينر والكحل الأسود. وهو لون يناسب جميع ألوان البشرة، من الفاتحة إلى السمراء، ليمنح كل امرأة إطلالة استثنائية تحتفي بروح المناسبة.

نصيحة: لتحصلي على شفاه محدّدة وبارزة، ضعي قلم تحديد بلون مطابق قبل تطبيق أحمر الشفاه الأحمر الداكن، ولا تنسي تثبيته بطبقة خفيفة من البودرة الشفافة لمزيد من الثبات طوال السهرة.

مكياج ترابي فخم بأنامل خبيرةالمكياج أبرار الخاتم

يعتبر المكياج الترابي المستوحى من الطبيعة الصحراوية خياراً مثالياً للمرأة التي تبحث عن إطلالة فاخرة تحتفي باليوم الوطني السعودي، وتعكس هويتها الأصيلة، حيث يدمج بين رمزية الصحراء وبين بريق الموضة العصرية التي تليق بمثل هذا اليوم المميّز. يمكن تنسيق هذه اللمسات الترابية مع الكحل العربي الكثيف لتجسيد البعد التراثي، أو مع ظلال عصرية بدرجات البرونزي والبني لإضفاء طابع حديث ومواكب للصيحات، إلى جانب أحمر شفاه نيود مشمشي يوازن الإطلالة، أو أحمر داكن يضفي قوة وجاذبية إضافية.

نصيحة: لتعزيز بريق المكياج الترابي، استخدمي فرشاة رطبة عند تطبيق تدرجات الظلال الترابية على كامل الجفون، فهذا يضمن لوناً مشبعاً ولمعاناً يدوم طويلاً مع أجواء الاحتفالات.

مكياج عيون بارز مع الرموش الكثيفة من خبيرة المكياج سارة السبيعي

View this post on Instagram A post shared by Sara Alsubaie - ساره السبيعي (@saramakeup_artist)

في التراث السعودي، شكّلت العيون المزيّنة بالرموش الكثيفة عنواناً للجمال العربي الأصيل، إذ كانت النظرات العميقة تُعبّر عن الفخر والاعتزاز، وتُضفي على المرأة حضوراً آسراً في المناسبات والاحتفالات. واليوم، يستمر هذا الإرث في الظهور ضمن صيحات الجمال المعاصرة، حيث تعتمد السعوديات في اليوم الوطني على رموش طويلة وكثيفة، سواء طبيعية معزّزة بزيوت طبيعية تقليدية مثل زيت الخروع، أو اصطناعية تمنح لمسة دراماتيكية تليق بأجواء الفخامة. لإطلالة متكاملة في اليوم الوطني السعودي، يمكن تنسيق الرموش الكثيفة مع الظلال الترابية، أو الذهبية والبرونزية المستوحاة من أصالة التراث.

نصيحة: للحفاظ على مظهر الرموش الكثيفة طوال اليوم الوطني، استخدمي ماسكارا مقاومة للتلطخ، مع تمرير مشط خاص للرموش بعد التطبيق لتوزيعها بشكل متساوٍ يزيد من سحر النظرات.

أساليب المكياج في مناطق السعودية ورمزيتها

https://www.instagram.com/p/DGWOA9RuC_3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGWOA9RuC_3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGWOA9RuC_3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يتميّز المكياج السعودي بتنوعه من منطقة إلى أخرى، حيث يعكس كل أسلوب جمالي البيئة والثقافة والتراث المحلي. وفي اليوم الوطني السعودي، يكتسب هذا التنوع بعداً احتفالياً يعبر عن الفخر بالهوية والوحدة في آن واحد. ومن أبرز ملامح أساليب المكياج في مختلف المناطق:

المنطقة الوسطى (نجد): يُعتبر الكحل العربي الأسود الكثيف السمة الأبرز لمكياج هذه المنطقة، إذ يبرز سحر العيون ويمنحها عمقاً آسراً. هذا الأسلوب الضارب في الجذور يعكس قوة الشخصية ويمثل رمزاً للأصالة والاعتزاز بالهوية.

إن هذا التنوع في أساليب المكياج، لا يبرز فقط جمال المرأة السعودية فحسب، بل يجسّد أيضاً غنى التراث المحلي وتفرّد الهوية الجمالية للمملكة. فهو يعبّر عن أصالة الماضي، ويواكب في الوقت ذاته معايير الجمال الحديثة، ليصبح المكياج في اليوم الوطني وسيلة أنيقة للاحتفاء بالوطن والاعتزاز به.