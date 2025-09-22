شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على المسار الإيجابي-توقعات اليوم 22-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-22 05:30AM UTC
- سعر النحاس يحافظ على المسار الإيجابي ويستمر في الارتفاع.
- توقعات بتجاوز العائق عند 4.6200$ والوصول إلى 4.7500$ و4.9500$ في الفترة المتوسطة.
- نطاق التداول المتوقع لليوم بين 4.5000$ و 4.7500$ مع توقعات بارتفاع السعر.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من ضعف تداولات سعر النحاس الأخيرة إلا أن ارتكازه فوق المتوسط المتحرك 55 وثباته ضمن محاور القناة الصاعدة يدعم فرص تفعيله مجددا للهجوم الصاعد المقترح سابقا.
نؤكد حاليا على أهمية ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 4.2600$ ولنشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيساهم بتحفيز تجاوز السعر للعائق المستقر عند 4.6200$ لتمتد التداولات مباشرة للهدف التالي المستقر حاليا قرب 4.7500$ وصولا نحو 4.9500$ بتداولات الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع