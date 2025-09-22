مقتل 7 مسلحين خلال عملية أمنية في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 7 مسلحين، خلال عملية أمنية شمال غرب باكستان.

وأفاد الجيش الباكستاني في بيان، بأنه تم القضاء على 7 مسلحين في عملية استخباراتية بمنطقة كولاتشي بمديرية يرا إسماعيل خان.

وأضاف، أن القوات الباكستانية هاجمت خلال العملية، موقع المسلحين بفعالية، ما أسفر عن مقتل سبعة منهم.

وقال إن عملية تطهير تجري حاليًا للقضاء على أي مسلحين موجودين في المنطقة.وشهدت باكستان تصاعدا كبيرا في الهجمات المسلحة خلال الأشهر الماضية، وتواصل قواتها جهودها منذ سنوات للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بمناطق جبلية، وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد الأمنيين والمدنيين.