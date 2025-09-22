أسئلة وأجوبة للأطفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 11:18 صباحاً - بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تتجدد الفرحة والفخر في قلوب كل المواطنين، وتزداد الإثارة بين الطلاب والطالبات الذين يتطلعون للمشاركة في فعاليات هذا اليوم المميز. ومن بين الأنشطة التي تنتظرهم بشغف، تبرز مسابقة أسئلة أجوبة لطلاب المدارس التي خصصت لهذا اليوم، لتكون منصة لاختبار المعرفة وتشجيع التنافس الشريف. من خلال هذه المسابقة، لن يقتصر الأمر على المرح والتحدي فحسب، بل سيمتد إلى تعزيز فهم الطلاب لتاريخ المملكة الغني وإنجازاتها العظيمة، لتصبح مشاركتهم تجربة تعليمية ممتعة وملهمة، تعكس فخر كل سعودي بوطنه وهويته الوطنية.

وبهذه المناسبة، التي تُقام هذا العام تحت شعار: "عزّنا بطبعنا"، جمعْنا أسئلة موجَّهة خصيصاً للطلاب والطالبات في المدارس؛ لتكونوا على استعداد للمشاركة والفوز في المسابقات المدرسية في اليوم الوطني السعودي، بالإضافة إلى تعزيز معرفتكم بتاريخ المملكة العربية السعودية.

أسئلة وأجوبة عن اليوم الوطني السعودي

س: متى يصادف اليوم الوطني السعودي؟

ج: يصادف اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كلّ عام.

س: مَن هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟

ج: الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

س: كم عاماً مَر على توحيد المملكة في اليوم الوطني 95؟

ج: مَر 95 عاماً في عام 2025م على توحيد المملكة.

س: ما هو شعار اليوم الوطني السعودي 95؟

ج: الشعار الرسمي يُعلن سنوياً، ويعكس قيم الوحدة والاعتزاز بالوطن، وهو هذا العام بعنوان: "عزّنا بطبعنا".

س: ما هو سبب احتفال المملكة السعودية باليوم الوطني في الثالث والعشرين من سبتمبر؟

ج: يعود السبب في احتفال المملكة باليوم الوطني، إلى ذكرى إعلان وحدة البلاد وتأسيس المملكة السعودية الحديثة، الذي وافق تاريخ ذلك اليوم.

س: كم عدد الملوك الذين حكموا المملكة العربية السعودية منذ إعلان الوحدة عام 1932 وحتى عامنا الحالي 2025؟

ج: عدد الملوك الذين حكموا المملكة السعودية حتّى الآن 7 ملوك.

اليوم الوطني السعودي: عين على وطن

س: متى أصبح اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية في البلاد؟

ج: في ذكرى الاحتفال الوطني الخامس والسبعين، وبالتحديد في عام 2005 ميلادي.

س: مَن هو الحاكم السعودي الذي أقرّ باليوم الوطني السعودي يوم إجازة رسمية؟

ج: إنّه الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود- رحمه الله وطيّب ثراه.

س: ما هي ألوان العَلم السعودي؟

ج: اللون الأخضر مع الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) والسيف الأبيض.

س: ما هي العاصمة الحالية للمملكة العربية السعودية؟

ج: مدينة الرياض.

س: ما هو النشيد الوطني السعودي؟

ج: “سارعي للمجد والعلياء” هو النشيد الوطني الرسمي للمملكة.

س: ما هي العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية؟

ج: الريال السعودي.

س: ما هو أطول نهر في المملكة؟

ج: المملكة لا تحتوي على أنهار دائمة؛ بل أودية موسمية مثل وادي الرمة.

في اليوم الوطني السعودي: احتفالات وأفراح

س: كيف يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي في المملكة؟

ج: بإقامة المهرجانات والعروض الغنائية والألعاب النارية.

س: ما هي أبرز الفعاليات في اليوم الوطني السعودي؟

ج: تشمل الفعاليات: عروضاً جوية، حفلات موسيقية، عروضاً ضوئية، ومسيرات شعبية.

س: كيف يحتفل الأطفال باليوم الوطني السعودي؟

ج: يشارك الأطفال في المسيرات، يرتدون الملابس الوطنية، ويرسمون الأعلام على وجوههم.

س: ما هي أبرز الإنجازات السعودية التي يتم الاحتفاء بها؟

ج: يتم الاحتفاء بإنجازات مثل: رؤية 2030، التطور الاقتصادي، والمشاريع الكبرى.

س: هل هناك فعاليات افتراضية في اليوم الوطني؟

ج: نعم، تقام فعاليات افتراضية عبْر الإنترنت مثل: الندوات والعروض الفنية.

س: هل هناك فعاليات رياضية في اليوم الوطني؟

ج: نعم، تُقام فعاليات رياضية مثل: سباقات الجري والدراجات وكرة القدم.

في اليوم الوطني السعودي: عودة إلى التراث

الأكسسوارات المزينة بالعلم السعودي من أشهر الهدايا في اليوم الوطني



س: ما هي أشهر الأكلات في اليوم الوطني السعودي؟

ج: تتنوّع الأكلات مثل: الكبسة، الجريش، والمندي. وتقدَّم في الاحتفالات.

س: ما هي أشهر الهدايا في اليوم الوطني السعودي؟

ج: تشمل الهدايا: الأعلام، القمصان الوطنية، والأكسسوارات المزيّنة بالشعارات.

س: ما هي أشهر الأغاني الوطنية السعودية؟

ج: من أشهر الأغاني: “فوق هام السحب”، و”يا بلادي وأصلي”.

س: ما هي أشهر القصائد الوطنية السعودية؟

ج: من أشهر القصائد: “موطني”، و”بلادي بلادي منار الهدى”.

س: ما هي أشهر العبارات الوطنية المستخدَمة في اليوم الوطني؟

ج: من العبارات: “دام عزك يا وطن”، و”كلّ عام وأنت بخير يا وطني”.

س: ما هي أشهر الهدايا التي تقدَّم في اليوم الوطني؟

ج: تشمل الهدايا: الأعلام، الدروع التذكارية، والملابس الوطنية.